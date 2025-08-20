La Bourse de Paris termine à l'équilibre avant Jacskon Hole

L'ancien siège de la Bourse de Paris, le palais Brongniart, à Paris le 24 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé stable mercredi, dans l'attente de la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, sur fond de chute des valeurs technologiques en raison des doutes croissants sur la rentabilité des investissements dans l'IA.

Le CAC 40 a cédé 0,08%, à 7.973,03 points, en recul de 6,05 points. Mardi, le CAC 40 avait terminé en hausse de 1,21%.

"La séance est dominée par l'attentisme, on patiente avant la réunion de Jackson Hole", explique Lionel Melka, gérant chez Swann Capital.

Ce colloque dans le Wyoming rassemble plusieurs banquiers centraux des grandes économies mondiales à partir de jeudi. Le discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell vendredi sera particulièrement scruté.

Ce dernier fait en effet "face à la pression" de l'administration Trump "pour baisser les taux dans un contexte de marché du travail qui s'affaiblit", signe que l'économie américaine pourrait s'essouffler, souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote Bank.

Les marchés espèrent eux aussi "une baisse des taux dès septembre" mais ils "redoutent" que le patron de la Fed adopte un ton très prudent, selon Samy Chaar, chef économiste de la banque Lombard Odier.

Jerome Powell a pour le moment déclaré attendre d'en savoir davantage sur les conséquences des droits de douane imposés par Donald Trump sur la première économie mondiale pour prendre une décision.

Une hausse des prix trop importante, causée par ces taxes sur les produits importés, empêcherait la Fed de mener une politique d'assouplissement monétaire ambitieuse pour soutenir l'activité, car potentiellement inflationniste.

Côté obligataire, le taux d'intérêt de l'emprunt français à dix ans a atteint 3,41%, contre 3,43% la veille en clôture.

- Doutes sur l'IA -

Les grands noms de la tech chutent sur les marchés depuis mardi, en raison de "doutes croissants sur la pérennité de la vague d'IA", qui porte depuis plusieurs mois la hausse des indices boursiers, explique Ipek Ozkardeskaya.

L'un des éléments déclencheurs a été la publication en début de semaine d'un rapport du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ayant relativisé la rentabilité pour les entreprises des investissements dans l'IA.

Une interview vendredi de Sam Altman, patron d'OpenAI, dressant un parallèle entre l'engouement autour de l'intelligence artificielle en Bourse et l'explosion de la bulle internet en 2000, a elle aussi assombri l'humeur des investisseurs.

A Paris, Soitec (-1,96% à 36,92 euros) et STMicroelectronics (-0,81% à 22,14 euros) ont cédé du terrain.

Schneider Electric (-3,45% à 215,55 euros) et Legrand (-2,32% à 130,40 euros), dont les perspectives de croissance reposent en partie sur les centres de données destinés à l'intelligence artificielle, ont eux aussi cédé face à ces doutes.

