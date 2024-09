Bourses : morosité européenne et euphorie chinoise

Le CAC 40 a aussi été pénalisé par l'avertissement de Stellantis, qui a pesé sur l'ensemble du secteur automobile. Seuls XXX membres du CAC 40, appartenant à des secteurs défensifs, XXX et XXX, ont fini dans le vert.

Considéré comme une mesure du risque politique, le spread franco-allemand s'est écarté à plus de 80 points de base en cours de séance. UBS avait prévenu en fin de semaine dernière qu'elle envisageait désormais un spread de 90 points de base en octobre.

La Bourse de Paris a nettement sous-performé. Elle a souffert de la possibilité d'un prélèvement exceptionnel sur les entreprises afin de réduire l'important déficit public. Le Monde évoque un prélèvement de 8 milliards d'euros sur les grands groupes et une taxe sur les rachats d'actions.

"Selon nous, ceci offre une fenêtre judicieuse à la BCE, pour accélérer ses baisses des taux. Ainsi, comme beaucoup sur le marché, nous jugeons que la probabilité d'une baisse des taux de 25 points de base (pb) dès le mois d'octobre, est devenue très élevée. Aussi, nous maintenons le scénario d'une baisse des taux en décembre (25pb)", affirme Sebastian Paris Horvitz, directeur de la recherche au sein de La Banque Postale AM.

En Europe, le reflux de l'inflation se confirme. Elle est ressortie sous 2% en Allemagne en septembre pour la première fois depuis février 2021. En données harmonisées, elle s'est élevée à 1,8% en septembre contre 2% en août et un consensus de 1,9%. Après les bonnes nouvelles de la France, de l'Espagne et de l'Italie sur ce front, la voie est libre pour que la Banque centrale européenne continue de réduire ses taux.

Ce matin, la Bourse de Shanghai a bondi de plus de 8%, portant ses gains en 3 séances à 15%. Après l'annonce la semaine dernière de mesures fiscales et monétaires de soutien à son économie, la Chine en a présenté de nouvelles en faveur du marché immobilier, actuellement dans une crise profonde.

"A un moment critique dans le cycle économique mondial où le questionnement sur l'intensité du ralentissement économique s'amplifie, c'est la coordination de l'action publique en Chine qui marque cette fin de mois", souligne Edmond de Rothschild AM.

(AOF) - Cette dernière séance de septembre a été marquée par une nouvelle flambée des indices chinois et le repli des Bourses européennes, Paris en tête. Affaibli par la situation politique française, le CAC 40 a nettement sous-performé les autres indices nationaux, en reculant de 2% à 7635,75 points. Il a grappillé 0,06% sur le mois de septembre. L’EuroStoxx50 a perdu aujourd’hui 1,23% à 5 005,09 points, mais a progressé de 0,95% au cours du mois écoulé. Wall Street évolue en légère baisse, avec un Dow Jones en repli de 0,29% vers 17h30.

Bourses : morosité européenne et euphorie chinoise

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.