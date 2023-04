Bourses : les marchés prudents, effarouchés par les signes de ralentissement économique

Les marchés étaient jusque-là sur une pente ascendante, après les grosses craintes sur le secteur bancaire du mois de mars.

Les bourses mondiales se montraient prudentes mercredi 5 avril, alors que les signes d'un ralentissement économique se multipliaient.

À Tokyo, l'indice vedette Nikkei a lâché 1,68% , sa plus forte baisse sur une séance depuis le 14 mars. Les Bourses de Hong Kong, Shanghai et Shenzhen étaient quant à elles fermées ce mercredi en raison d'un jour férié en Chine.

En Europe, les indices faisaient du surplace à Paris (-0,06%), à Francfort (-0,16%), à Londres (+0,14%) et Milan (-0,16%) à 7h40 GMT.

Après l'épisode d'effroi traversé par le secteur bancaire en mars, les marchés ont repris de la vigueur en misant sur la probabilité d'une fin prochaine des cycles de hausses des taux de la banque centrale américaine. La hausse des marchés s'est poursuivie en début de semaine en dépit d' une montée des cours du brut qu'a provoquée lundi l'annonce de coupes de production de la part de plusieurs grands pays exportateurs d'hydrocarbures, ravivant au passage les risques inflationnistes.

Les statistiques américaines inquiètent

Mais les marchés américains ont cédé mardi après que plusieurs statistiques illustrant le ralentissement économique ont alimenté les craintes de récession, comme le tassement des commandes industrielles ou celui du marché du travail où le nombre de postes à pourvoir est tombé en février au plus bas niveau depuis mai 2021. Ce recul des tensions sur le marché du travail a entraîné des achats des Bons du Trésor américain, les investisseurs estimant que la banque centrale américaine (Fed) pourrait plus précocement mettre fin à son resserrement monétaire.

Dans ce contexte, les créations d'emplois dans le secteur privé américain en mars (Enquête ADP/Stanford Lab) attendues dans la journée seront à leur tour très surveillées avant le rapport officiel sur l'emploi du département du Travail prévu vendredi.

"Une donnée ADP plus faible que prévu sera clairement saluée par les partisans d'une politique accommodante au sein de la Fed et pourrait conduire à faire fléchir davantage les rendements des Bons du trésor américain, tandis qu'une donnée ADP plus forte que prévu pourrait ramener les partisans d'une politique monétaire plus agressive sur le devant de la scène", écrit Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Climat d'incertitude

Dans ce climat d'inquiétudes liées à la croissance, les investisseurs prendront également connaissance des indicateurs avancés PMI en zone euro et l'indice ISM des services pour le mois de mars aux États-Unis.

Par ailleurs, les intervenants pourraient être perturbés par le relèvement plus fort que prévu du taux directeur de la banque centrale de Nouvelle Zélande (RBNZ) au lendemain d'une pause décidée par la Banque centrale australienne qui s'est abstenue cette fois de remonter ses taux. La RBNZ a relevé son taux de 50 points de base, alors que le marché s'attendait à une hausse de 25 points. Cette décision a "fait l'effet d'une douche froide" sur les attentes concernant une politique plus conciliante de la Fed, note Ipek Ozkardeskaya.

Le marché obligataire en faisait la retranscription avec des rendements d'emprunts d'États qui repartaient à la hausse : le taux américain à dix ans remontait à 3,36% contre 3,33% mardi soir et son pendant allemand (Bund) avançait à 2,28% contre 2,25%.

L'or en hausse

Le prix de l'or, considéré comme valeur refuge par temps incertain, a dépassé la barre des 2.000 dollars l'once pour la première fois en un an : vers 7h20 GMT, il valait 2.024 dollar l'once.

Le yen continuait de se renforcer par rapport au dollar, à raison d'un dollar pour 131,58 yens vers 07H20 GMT contre 131,71 yens mardi à 21h GMT. L'euro s'échangeait pour 144,19 yens contre 144,27 yens la veille, et valait 1,0964 dollar contre 1,0953 dollar mardi.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain progressait de 0,56% à 81,16 dollars vers 07H20 GMT et celui du Brent de la mer du Nord prenait 0,36% à 85,25 dollars.

Le bitcoin se renforçait de 0,81% à 28.488 dollars.