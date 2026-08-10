Bourses européennes : séance contrastée face aux tensions dans le détroit d'Ormuz

Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé à mi-journée. Les investisseurs restent très attentifs à la moindre avancée dans les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran visant à rouvrir le détroit d'Ormuz, poumon du commerce maritime mondial. En repli de 0,10% à 8 705,78 points vers 12h, le CAC 40 pourrait clôturer la séance sur une huitième hausse consécutive. Londres perd 0,26%. A l'inverse, Francfort et Amsterdam se distinguent, progressant respectivement de 0,35% et de 0,10%.

Sur le front géopolitique, l'incertitude reste vive au Moyen-Orient. Le site Axios rapporte que "Donald Trump minimise les exigences de l'Iran, très décidé à continuer de bloquer le détroit d'Ormuz". Samedi dernier, le régime iranien a posé ses conditions à sa réouverture. Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, Mohammad Bagher Zolghadr, a affirmé que "l'Iran exige des Etats-Unis qu'ils mettent fin définitivement à la guerre", lèvent le blocus des ports iraniens et les sanctions américaines, la libération de ses avoirs gelés et s'engage à une indemnisation intégrale des dommages causés par la guerre déclenchée".

En parallèle, Oman, qui joue un rôle clé de médiateur régional, a jugé ce samedi que les discussions avec l'Iran étaient positives sur le détroit d'Ormuz. Le sultanat a également mis en garde contre les attaques visant les navires commerciaux dans cette voie stratégique par laquelle transite une majeure partie de l'approvisionnement pétrolier mondial.

Alors que l'incertitude persiste quant à la réouverture du détroit d'Ormuz, les cours du pétrole rebondissent. Le Brent gagne 1,81% à 84,58 dollars. Le WTI avance de 2,48% à 79,02 USD.

Dans l'actualité des sociétés, Innate Pharma grimpe de 22,94% occupant de loin la première place du marché SRD, porté par l'annonce d'un partenariat stratégique de 75 millions de dollars avec Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi). La société de biotechnologie française recevra cette somme de son partenaire à la clôture de la transaction. Elle devrait étendre son horizon de trésorerie du 3e trimestre 2026 au 3e trimestre 2027. L'accord concerne le lancement de l'étude confirmatoire de phase 3 Tellomak-3 dans le lymphome T cutané (CTCL), une étape clé vers le dépôt d'une demande d'autorisation accélérée de mise sur le marché de Lacutamab dans le syndrome de Sézary, un sous-type de CTCL.

Le groupe spécialisé dans l'énergie Rubis fait part de la décision de Patrick Molis de démissionner, avec effet immédiat, de son mandat de membre du conseil de surveillance, dont l'échéance était prévue en juin 2028. Par conséquent, le conseil se compose désormais de 11 membres indépendants, dont six femmes.

Dans un point sur la gestion de son endettement, le distributeur alimentaire Casino indique avoir engagé des discussions avec les créanciers Quatrim dans le cadre de son projet d'adaptation et de renforcement de sa structure financière.

Berenberg a réaffirmé lundi sa recommandation d'achat sur L'Oréal tout en portant son objectif de cours de 435 euros à 442 euros, saluant la solide performance opérationnelle affichée par le numéro un mondial de la beauté au titre du 1er semestre 2026. Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, la banque d'investissement privée allemande souligne que la croissance des ventes à données comparables du groupe est ressortie à 6,3% au 2ème trimestre, dépassant de 70 points de base le consensus des prévisions d'analystes.

Ailleurs, en Europe, Aryzta (-13,66%) est victime de lourds dégagements à la Bourse de Zurich après ses résultats décevants au 1er semestre 2026, marqués notamment par une contreperformance en Allemagne. Sur les six premiers mois de l'année, la société d'agroalimentaire qui se concentre principalement sur la boulangerie spécialisée a vu ses revenus reculer de 2,1%, à 1,063 milliard d'euros, ou en baisse de 2,7% en organique, là où le consensus tablait sur un repli nettement plus limité de 0,4%. En parallèle, l'Ebitda s'est élevé à 139,9 MEUR, en baisse de 7%, contre des prévisions à 143,1 MEUR. La marge d'Ebitda s'est contractée de 70 points de base à 13,2%. Enfin, le résultat net a reculé de 3,9% à 47,2 MEUR.

Sur le front des statistiques, les investisseurs suivront de près cette semaine aux Etats-Unis, la publication des chiffres de l'inflation de juillet (prix à la consommation et à la production), ainsi que les données sur les ventes au détail et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan.

Sur le marché des changes, l'euro cède 0,05% à 1,1558 USD.