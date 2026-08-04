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Bourses européennes: Paris, Francfort, Milan et Madrid battent des records à la fermeture
information fournie par AFP 04/08/2026 à 17:52
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Des traders dans la salle de marché à Wall Street le 27 juillet 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Des traders dans la salle de marché à Wall Street le 27 juillet 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Quatre grandes Bourses européennes ont battu des records à la fermeture mardi sur fond de baisse des prix du pétrole dans l'espoir d'un accord de paix au Moyen-Orient.

Paris (+0,61%, 8.666,63 points) a dépassé son record du 26 février 2026 (8.620,93 points), et Milan celui du 6 juillet (+1,26% à 53.540,50 points).

Francfort (+0,77% à 26.202,35 points) a battu son record de la veille tout comme Madrid (+0,21% à 20.023,60 points). Londres a également progressé (+0,20%).

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