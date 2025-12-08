Bourses européennes: Paris et Francfort terminent stables, Londres en léger repli

Immeuble Euronext, société opératrice de la Bourse de Paris ( AFP / Ludovic MARIN )
Les Bourses européennes ont terminé sans grand changement lundi, à l'issue d'une séance atone, le marché attendant de prendre connaissance de la décision de politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed) mercredi soir.
La Bourse de Paris a ainsi terminé tout près de son point d'équilibre (-0,08%), tout comme celle de Francfort (+0,07%), tandis que la place londonienne a légèrement reculé de 0,23%.
Euronext CAC40
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer