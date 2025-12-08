 Aller au contenu principal
Bourses européennes: Paris et Francfort terminent stables, Londres en léger repli
information fournie par AFP 08/12/2025 à 17:47

Immeuble Euronext, société opératrice de la Bourse de Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Les Bourses européennes ont terminé sans grand changement lundi, à l'issue d'une séance atone, le marché attendant de prendre connaissance de la décision de politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed) mercredi soir.

La Bourse de Paris a ainsi terminé tout près de son point d'équilibre (-0,08%), tout comme celle de Francfort (+0,07%), tandis que la place londonienne a légèrement reculé de 0,23%.

