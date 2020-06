Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Vivendi profite du retour en Bourse réussi de Warner Music Reuters • 04/06/2020 à 12:34









PARIS, 4 juin (Reuters) - L'action Vivendi VIV.PA prend la tête du CAC 40 jeudi à mi-séance au lendemain du retour en Bourse réussi de la major musicale Warner Music Group (WMG) WMG.O , un signal encourageant pour le groupe français qui prévoit d'introduire en Bourse sa filiale Universal Music Group (UMG), la première maison de disques au monde. A 10h20, l'action du groupe de médias et de divertissement gagne 3,43% à 22,62 euros, au plus haut depuis trois mois, quand l'indice CAC 40 .FCHI cède dans le même temps 0,59%. Warner Music Group a pris plus de 20% jeudi lors de son retour à Wall Street après que le numéro trois de l'industrie musicale a levé 1,93 milliard de dollars (1,73 milliard d'euros), ce qui en fait la plus importante IPO de l'année jusqu'à présent aux Etats-Unis. Son action a ouvert à 27 dollars contre un prix d'introduction à 25 dollars pour finir à 30,85 dollars. Le bon accueil réservé à WMG s'annonce de bon augure pour Vivendi qui table sur une introduction en Bourse au plus tard début 2023 de Universal Music Group (UMG), son actif le plus précieux qui a dégagé l'an dernier un bénéfice record. Pour les analystes d'UBS, la valorisation d'UMG devrait être supérieure à celle de WMG en raison de sa position de leader du marché avec un chiffre d'affaires près de deux fois supérieur à celui de son concurrent américain, du succès de ses artistes comme Billie Eilish ou Ariana Grande, de son potentiel de croissance en Chine depuis l'accord conclu avec un consortium mené par Tencent 0700.HK qui détient 10% du capital d'UMG ou encore de sa forte trésorerie et rentabilité. Basé sur le ratio EV/OIBDA (Operating income before depreciation and amortization) de WMG de 22x pour 2021, UMG est valorisé 35 milliards d'euros, soit une prime de 18% par rapport à la valeur de la part détenue par Tencent, précise le broker. L'introduction boursière réussi de Warner Music Group illustre l'attractivité structurelle du secteur de la musique sur le long-terme, pour les analystes d'UBS. (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

