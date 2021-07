Bourse : veillée d'armes

Entre regain viral et inflexion monétaire, les marchés tâtonnent.

Ce début de semestre boursier a tout de la veillée d'armes. Après le feu d'artifice des six premiers mois de l'année, les investisseurs semblent de nouveau saisis par le doute. Ils se trouvent confrontés à un double front d'incertitudes, tant sur le terrain sanitaire que monétaire.

Les premiers signaux d'alerte concernent bien évidemment l'évolution de la pandémie avec, en Europe, la crainte d'une résurgence du Covid face à la progression du variant Delta. C'est toute la mécanique de la normalisation de l'économie et des résultats des entreprises qui risque ainsi de s'enrayer. Les indices européens s'en ressentent.

Le CAC 40 piétine depuis le 1er juillet (+0,6%) tout comme le Stoxx 600 (+1%). Et les secteurs les plus en vue ces derniers mois, à l'image des valeurs financières, dérapent. Très volatil depuis le début de la crise, le Stoxx 600 banques recule ainsi de 6% depuis son pic de début juin. Delta et Beta (sensibilité de chaque action aux variations de marché) ne font pas bon ménage...

Le rendez-vous du 22 juillet

Les investisseurs sont également attentifs à un second front, celui des politiques monétaires. Après des années de morphine, tout changement de posologie est redouté. Le questionnement est connu : quels seront à l'avenir le degré d'acceptation et la mesure de l'inflation retenus par les grands argentiers ?

Pour la zone euro, la