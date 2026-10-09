 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bourse US : les marchés américains ouvrent en hausse alors que le pétrole recule ; le secteur des télécoms est affecté par l'accord de SpaceX sur les fréquences
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 15:33

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les principaux indices de Wall Street ont ouvert en hausse vendredi, les cours du pétrole ayant reculé grâce à l'apaisement des inquiétudes concernant l'approvisionnement au Moyen-Orient, même si les valeurs des télécommunications sont restées sous pression après que l'acquisition de fréquences par SpaceX a suscité des inquiétudes en matière de concurrence dans l'ensemble du secteur.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 67,32 points, soit 0,13%, à l'ouverture, pour s'établir à 51.298,96. Le S&P 500 .SPX a gagné 22,35 points, soit 0,29%, à 7.787,71, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 149,59 points, soit 0,55%, à 27.342,93.

Valeurs associées

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 418,13 Pts Index Ex +0,36%
NASDAQ Composite
27 274,83 Pts Index Ex +0,30%
S&P 500
7 785,87 Pts CBOE +0,26%
S&P 500 INDEX
7 785,87 Pts CBOE +0,26%
SPACEX
163,5350 USD NASDAQ +1,85%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
MEDINCELL
30,22 +21,56%
CAC 40
7 803,87 +0,96%
Pétrole Brent
103,91 -0,21%
2CRSI
25,12 +7,17%
HAFFNER ENERGY
0,731 +9,60%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank