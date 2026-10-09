Bourse US : les marchés américains ouvrent en hausse alors que le pétrole recule ; le secteur des télécoms est affecté par l'accord de SpaceX sur les fréquences

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les principaux indices de Wall Street ont ouvert en hausse vendredi, les cours du pétrole ayant reculé grâce à l'apaisement des inquiétudes concernant l'approvisionnement au Moyen-Orient, même si les valeurs des télécommunications sont restées sous pression après que l'acquisition de fréquences par SpaceX a suscité des inquiétudes en matière de concurrence dans l'ensemble du secteur.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 67,32 points, soit 0,13%, à l'ouverture, pour s'établir à 51.298,96. Le S&P 500 .SPX a gagné 22,35 points, soit 0,29%, à 7.787,71, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 149,59 points, soit 0,55%, à 27.342,93.