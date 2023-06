Bourse : une consolidation... en attendant l’IA ?

Eric Galiègue Valquant Expertyse Président

Aux USA, depuis 2 ou 3 mois le développement de l'Intelligence Artificielle (IA) est le sujet qui occupe tous les esprits. Il a suscité une reprise forte du Nasdaq, capable de tirer vers le haut les indices larges américains et même, pourquoi pas, les actions européennes… (Crédits photo : Unsplash - )

Voilà trois mois que les indices européens consolident, après leur forte hausse d'octobre 2022 à février 2023. Le CAC 40 est enfermé dans une fourchette 7.000 – 7.500 points : ce phénomène de consolidation est bien naturel après une progression historique du cours, tant en valeur absolue que relativement aux actions américaines.

Du coté des bénéfices, on assiste à une normalisation. La bonne surprise du contexte des prix de l'énergie et du gaz européen, associé à un hiver clément, a permis d'éviter le scénario du pire. La conjoncture économique européenne montre ainsi plus un «à plat» qu'une récession marquée.

Même si en Allemagne le PIB a baissé pendant deux trimestres consécutifs, les dernières publications et enquêtes montrent certes une économique atone, mais pas de contraction. Il en est de même pour les bénéfices des entreprises : après une phase de révision en baisse, ce sont maintenant les rehaussements de prévisions qui l'emportent, et des deux cotés de l'Atlantique.

Ainsi, après la parenthèse de 2023, les bénéfices reprennent leur cheminement haussier de long terme pour l'année 2024, avec une hausse des bénéfices par action prévue à 8% environ en Europe, à près de 12 % pour le S&P 500, et de 24% pour le Nasdaq.

Variation des bénéfices net par action.

Du coté des taux d'intérêt, la consolidation est aussi de mise. On peut considérer aussi qu'il s'agit d'une normalisation, ou d'une «digestion» de la folle hausse de l'année 2022. Elle est plutôt baissière aux USA, puisque les taux souverains de marché à 10 ans sont passés de plus de 4,25% à 3,7% environ.

En Europe, la consolidation est plutôt «latérale», entre 2,5 et 3% pour les OAT 10 ans. Le marché intègre désormais la disparition du risque déflationniste, en pratiquant des taux 250 PB supérieurs à leur niveau d'avant 2022, ce qui correspond précisément au « retour » de l'inflation.

Source : Factset et Valquant Expertyse

Source : Factset et Valquant Expertyse

Les bénéfices anticipés pour les grands acteurs de l'internet et de l'IA ont été révisés en forte hausse, et notamment la société de production de semi-conducteurs Nvidia. Le développement de l'IA, dénoncé par leurs propres concepteurs, est potentiellement considérable.

Les gains de productivité qu'elle devrait permettre sont très importants, et touchent surtout le secteur tertiaire, alors que les autres révolutions technologiques avaient touché les secteurs primaire (mines – agriculture) et secondaire (industrie). Plus les avertissements sont insistants et crédibles, plus les entreprises s'intéressent à ce sujet et vont l'intégrer dès que possible dans leur process de production, pour pouvoir produire autant avec moins de ressources …humaines.

Comme depuis toujours, au niveau micro économique, le gisement de productivité permet d'augmenter l'activité sans augmenter les couts. C'est le moteur historique de la croissance à long terme : produire plus avec moins de ressources. Et plus les mises en garde sur les effets négatifs de l'IA seront nombreuses, plus les entreprises utiliseront l'IA, notamment parce que si elles ne le font pas …les autres le feront. Ce n'est pas nouveau, mais en tous cas le marché considère l'avènement de l'IA comme l'ultime révolution technologique.

Cette révolution tombe à point nommé. En effet, l'IA est capable, simultanément, de :

Lutter efficacement contre les pénuries de main d'œuvre (le taux de chômage est au plus bas dans les pays développés) Lutter contre l'inflation renaissante car les gains de productivité permettent de produire moins cher, et donc de réduire l'inflation et/ou augmenter les marges de entreprises Maintenir l'avance technologique des USA, notamment vis à vis de la Chine, qui aurait 10 ans de retard en la matière……C'est peut-être l'IA qui va permettre aux USA de maintenir leur leadership mondial pendant encore plusieurs décennies.

L'IA apparaitrait ainsi comme une sorte de martingale formidable pour les actions, capable, simultanément, de favoriser les bénéfices des entreprises et de lutter contre l'inflation, et donc de faire baisser les taux d'intérêt de marché.