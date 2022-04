Bourse : trois actions à acheter pour profiter de la croissance du stockage de l’énergie.

Les stockages de l'énergie, un marchés en expansion. (© CC)

Le développement des installations énergies renouvelables pose un problème de gestion aux responsables des réseaux électriques. La solution ? Augmenter les capacités de stockage. Sur ce marché naissant, qui présente un potentiel de croissance énorme, quelques sociétés ont déjà pris les devants. Revue d’effectifs.

Selon le dernier rapport de recherche BloombergNEF, publié en juillet 2021, le marché mondial du stockage de l’énergie est attendu en croissance de 30% par an jusqu'en 2030, portant ainsi les capacités à plus de 1000 GWh à cette échéance.

Sur la période, le développement de ce type d’installations pourrait représenter un investissement total de plus de 260 milliards de dollars.

Ce besoin correspond à la volonté de développer les énergies renouvelables.

Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les énergies renouvelables comme le solaire ou l'éolien, devraient passer de 4% de l'approvisionnement mondiale en électricité en 2020 à un intervalle compris entre 5 et 20% en 2030 et entre 10 et 54% en 2050.

Mais ces énergies renouvelables produisent de l’électricité par intermittence en fonction des conditions météorologiques. Et cela incommode les gestionnaires des réseaux électriques.

Un réseau comprenant une part importante de centrales d’énergies renouvelables est exposé à des problèmes de stabilité car l’équilibre entre l’offre et la demande d’électricité doit être maintenu en permanence.

Les centrales thermiques au gaz, prévues comme forces d’appoint pour combler les déséquilibres potentiels du réseau sont désormais contestées en raison du prix élevé du gaz et de leurs niveaux d’émissions polluantes.

