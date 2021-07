Bourse : tout se jouera au second semestre !

Arnaud Riverain GreenSome Finance Associé Fondateur http://www.greensome-finance.fr/

Ce 1er semestre, qui nous rapproche doucement d'un retour à une vie normale, a été rythmé sans surprise par l'actualité de la Covid et ses dérivés. Un vent d'optimisme généralisé s'est installé et tous les indices ont battu leurs records hormis le CAC 40 qui reste à quelques encablures du sien. Pour mémoire le 4 septembre 2000 il avait clôturé à 6 922.

Cet optimisme béat, si l'on peut parler ainsi, est lié aux résultats des entreprises qui ont, pour la plupart, effacé les effets de la crise. Par ailleurs, pour le moment nous ne constatons pas ou ne voyons pas de secteurs au bord de l'implosion. Les respirateurs artificiels mis en place par les états et les banques centrales démontrent leur efficacité. Enfin, l'inflation qui montre le bout de son nez et qui est surveillée comme le lait sur le feu par les opérateurs semble sous contrôle du moins en Europe. Bref, ce premier semestre a été pour ainsi dire presque parfait et dans de telles circonstances les nouveaux venus se précipitent naturellement pour entrer en Bourse ce qui est toujours une bonne chose même s'il faut séparer le grain de l'ivraie. On commence d'ailleurs à observer une plus grande sélectivité de la part des investisseurs. Autre bonne nouvelle, les particuliers qui étaient revenus en masse l'an dernier, aidés par le confinement, semblent être restés et sont relativement actifs sur les introductions en Bourse.

Performances des indices

Performances des indices (Source : GreenSome Finance - Nyse Euronext, au 30/06)



Consensus

Les prévisions évoluent peu depuis la publication des T1 et c'est assez logique car il ne s'est pas passé grand-chose depuis. Les T2 auront-ils une incidence, pas certain car l'effet de base leur est extrêmement favorable ce qui pourrait amoindrir l'effet de surprise sauf si l'on compare à 2019. Cette comparaison, si elle est faire, sera un bon indicateur pour voir si l'effet Covid a été totalement absorbé. Selon nous, c'est plus le T3 qui donnera vraiment le « La ».

Estimations de variation des BPA

Estimations de variation des BPA. (source : révisions par les analystes sur 12 mois. Au 30/06))



Valorisation

RAS. On prend les mêmes et on recommence. On sait qu'on est cher mais il y a des liquidités donc circulez il n'y a rien à voir... pour le moment. Allez encore quelques mois tranquilles à priori mais assez logiquement une correction à la baisse devra avoir lieu pour pouvoir un peu souffler.

Valorisation des indices

Valorisation des indices. (Source : InFront)



Conclusion

Ce S1 de belle facture est le meilleur depuis des années sauf pour Euronext Growth mais ce dernier avait tellement surperformé ses grands frères l'an dernier... Finalement on se rend compte que de telles performances ont déjà été réalisées que ce soit en 2019, 2017 pour les Small ou 2015. Ce serait même presque une déception au regard de la base de comparaison et de l'appel d'air lié à la réouverture progressive de nos économies soutenues par une manne de liquidités comme rarement on en a vu. Finalement c'est peut-être au S2 que nous aurons une bonne surprise car nous devrions pouvoir comparer ce qui est comparable.

Après pour être fidèles à notre esprit chagrin, il y a certainement un angle mort dans ce que nous observons. En effet, les États ont et sont encore présents comme jamais pour soutenir un peu tout le monde mais à quel prix. Quelles seront les conséquences d'un retour progressif à une vie « sans aide » car la vie normale c'est aussi ça. Nous n'y couperons pas et c'est là que nous serons véritablement capables de faire les comptes. A-t-on véritablement effacé la crise de la Covid ? Pas certain. Boursièrement oui mais les marchés sont taciturnes. Ils aiment acheter l'avenir. Ils ont acheté un redémarrage sur les chapeaux de roues mais à un moment il n'est plus possible d'accélérer. Alors oui nous avons encore quelques mois probablement tranquilles mais il va falloir trouver des chevaux sur le chemin pour poursuivre ainsi. Nous les trouverons peut-être au T3 lorsque les respirateurs artificiels seront en passe d'être totalement débranchés. C'est là que nous verrons si oui ou non la Covid est un lointain souvenir. Les relais des marchés seront peut-être alors les secteurs ayant le plus souffert de cette crise car ils présenteront alors les meilleures perspectives et pourront ainsi devenir la locomotive des marchés.