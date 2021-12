Bourse : Top 16 des plus grandes sociétés au monde

Découvrez notre infographie et nos analyses Bourse des 16 plus grandes sociétés au monde en termes de capitalisation boursière.

Qu'est-ce qu'une capitalisation boursière et comment la calculer ?

La capitalisation boursière représente la valeur de marché d'une société cotée en Bourse. Son calcul est relativement simple. La formule est la suivante :

Nombre d'actions au capital X Cours de l'action = Capitalisation boursière

Ainsi, sachant que le prix d'une action est amené à évoluer quotidiennement sur les marchés du fait de l'offre et de la demande, la capitalisation boursière évolue également de manière corrélée à l'évolution du prix de l'action.

Infographie des 16 sociétés aux plus grandes capitalisations boursières au monde

Infographie des plus grandes capitalisation boursières au monde ( Source : Café de la Bourse - )

Les États-Unis sont les grands gagnants de ce classement puisque ce sont eux qui hébergent le plus de grandes sociétés mondiales selon leur capitalisation boursière. En effet, 12 des 16 plus grands groupes mondiaux sont américains, dont les fameux GAFAM : Google (Alphabet) ; Apple ; Facebook (Meta) ; Amazon ; et Microsoft.

Notons également que Tesla a su se hisser rapidement à la 6ème place du classement grâce à la fulgurante croissance de sa capitalisation boursière multipliée par 9 depuis début 2020 pour s'établir actuellement à plus de 1 100 milliards de $.

Le fabricant de puces graphiques Nvidia dispose également d'un bon positionnement, fort d'une capitalisation proche des 800 milliards de $.

N'oublions pas non plus en seconde partie de classement : Berkshire Hathaway géré par le célèbre Warren Buffett ; la grande banque américaine JP Morgan ; le spécialiste de la rénovation de l'habitat Home Depot et ses 2 300 magasins ; ainsi que Visa dans le segment du paiement numérique et Johnson & Johnson dans le secteur de la pharmaceutique.

Concernant les groupes non américains, on retrouve le géant pétrolier Saudi Aramco en 4ème position ; le chinois Tencent en 10ème place ; le coréen Samsung Electronics en 13ème place ; et le français LVMH qui ferme ce classement.

Bourse : classement des actions des plus grandes sociétés au Monde

1. Action Apple : la plus grande capitalisation boursière mondiale

Capitalisation boursière au 22/11/21 : 2 642 milliards de $

Chiffre d'affaires 2021 (comptes clos le 25/09) : 365,82 milliards de $

Bénéfice net 2021 (comptes clos le 25/09) : 94,68 milliards de $

Effectifs : 154 000

Apple conçoit, fabrique et commercialise des smartphones (iPhone), tablettes tactiles (iPad), ordinateurs (iMac) ainsi que des accessoires de musique (iPod).

La multinationale propose également des services web tels que le Cloud, les contenus musicaux (iTunes), ainsi que des films et séries (Apple TV). Apple se classe à la première place des plus grandes capitalisations boursières mondiales avec 2 642 milliards de $ de capitalisation boursière au 22 novembre 2021. Depuis quelques années, la part du chiffre d'affaires d'Apple liée aux services web est en croissance.

2. Action Microsoft : géant des logiciels et systèmes d'exploitation

Capitalisation boursière au 22/11/21 : 2 551 milliards de $

Chiffre d'affaires 2021 (comptes clos le 30/06) : 168,09 milliards de $

Bénéfice net 2021 (comptes clos le 30/06) : 61,27 milliards de $

Effectifs : 181 000

Microsoft conçoit et commercialise des systèmes d'exploitation (Windows) ainsi que des logiciels et des services (suite bureautique office, applications pour les serveurs, Cloud, etc.).

Le groupe fabrique également des PC et tablettes, notamment les gammes « Surface » et propose des prestations de services aux entreprises. Microsoft dispose également d'une branche jeux vidéo avec ses consoles Xbox.

3. Action Alphabet (Google) : le moteur de recherche le plus populaire au monde

Capitalisation boursière au 22/11/21 : 1 946 milliards de $

Chiffre d'affaires 2020 (comptes clos le 31/12) : 182,53 milliards de $

Bénéfice net 2020 (comptes clos le 31/12) : 40,27 milliards de $

Effectifs : 150 000

Alphabet est le concepteur du moteur de recherche le plus utilisé au monde : Google.

La multinationale dispose également de pôles de recherche en nouvelles technologies telles que la voiture autonome ou encore les biotechnologies.

4. Action Saudi Aramco : la plus grande capitalisation pétrolière mondiale

Capitalisation boursière au 22/11/21 : 1 890 milliards de $ (7 086 milliards de SAR)

Chiffre d'affaires 2020 (comptes clos le 31/12) : 229,83 milliards de $ (862,09 milliards de SAR)

Bénéfice net 2020 (comptes clos le 31/12) : 49,3 milliards de $ (184,93 milliards de SAR)

Effectifs : 66 800

Saudi Aramco est la plus grande compagnie pétrolière mondiale ainsi que la quatrième plus importante capitalisation boursière mondiale.

La major pétrolière produit actuellement 12,3 millions de barils de pétrole par jour et a réalisé son introduction en Bourse en décembre 2019.

5. Action Amazon : le leader mondial du e-commerce

Capitalisation boursière au 22/11/21 : 1 812 milliards de $

Chiffre d'affaires 2020 (comptes clos le 31/12) : 386,06 milliards de $

Bénéfice net 2020 (comptes clos le 31/12) : 21,33 milliards de $

Effectifs : 1 468 000

Produits numériques, culturels, vêtements, ne sont que quelques exemples parmi les millions de références proposées sur les sites de e-commerce d'Amazon. Amazon Market Place permet également à des dizaines de milliers de vendeurs indépendants de profiter des plateformes de ce géant du e-commerce. Le leader mondial propose également divers services : Cloud, Amazon Prime, Prime Vidéos…

6. Action Tesla : leader mondial du véhicule électrique

Capitalisation boursière au 22/11/21 : 1 162 milliards de $

Chiffre d'affaires 2020 (comptes clos le 31/12) : 31,54 milliards de $

Bénéfice net 2020 (comptes clos le 31/12) : 862 millions de $

Effectifs : 70 757

Tesla ne cesse d'innover en matière de véhicules électriques. La capitalisation boursière du groupe a littéralement « flambé » lors de ces derniers mois. En effet, celle-ci a été multipliée par 9 depuis début 2020.

La Tesla Model S Plaid d'une autonomie supérieure à 630 km offre des performances supérieures aux motos les plus puissantes ! Elle peut compter sur ses 1 020 chevaux et sa technologie tri-motor pour se propulser à 100 km/h en 2,1 secondes et atteindre une vitesse de pointe de 322 km/h.

7. Meta Platforms (Action Facebook) : le roi des réseaux sociaux en transformation vers un univers social en réalité virtuelle

Capitalisation boursière au 22/11/21 : 949 milliards de $

Chiffre d'affaires 2020 (comptes clos le 31/12) : 85,97 milliards de $

Bénéfice net 2020 (comptes clos le 31/12) : 29,15 milliards de $

Effectifs : 68 177

Avec plus de 2,9 milliards d'utilisateurs actifs mensuels, Facebook est indéniablement le leader mondial du réseau social.

Le groupe vient de changer de nom pour « Meta » en corrélation avec ses futurs projets, notamment celui du remplacement de Facebook par un monde en réalité virtuelle de vie sociale nommé « Metaverse ». On parle même de boutiques de grandes marques pouvant commercialiser leurs créations dans le Metaverse et de salles de réunions d'entreprises au sein de ce vaste futur monde virtuel.

Avec le Metaverse, nous nous dirigeons sans doute vers un monde tel que celui décrit dans le film de science-fiction Ready Player One, en version plus « douce ».

8. Action Nvidia : 8ème place pour le leader des puces graphiques

Capitalisation boursière au 22/11/21 : 796 milliards de $

Chiffre d'affaires 2021 (comptes clos le 31/01) : 16,68 milliards de $

Bénéfice net 2021 (comptes clos le 31/01) : 4,33 milliards de $

Effectifs : 18 975

Nvidia se positionne comme le leader mondial de la conception et de la commercialisation de processeurs et cartes graphiques.

Le groupe propose également des services Cloud et de visualisation pour ses clients professionnels.

9. Action Berkshire Hathaway : société d'investissement de Warren Buffett

Capitalisation boursière au 22/11/21 : 639 milliards de $

Chiffre d'affaires 2020 (comptes clos le 31/12) : 245,51 milliards de $

Bénéfice net 2020 (comptes clos le 31/12) : 43,25 milliards de $

Effectifs : 360 000 (incluant les filiales)

Berkshire Hathaway est la société d'investissement du célèbre investisseur et milliardaire Warren Buffett.

Le compte de résultat 2020 du groupe indique que le chiffre d'affaires lié aux activités d'assurance et d'investissement ont généré 203,75 milliards de $ et que les activités liées aux secteurs du fret, des services publics et de l'énergie ont généré 41,76 milliards de $.

10. Action Tencent Holdings : géant chinois de l'Internet, de la publicité et des applications mobiles

Capitalisation boursière au 22/11/21 : 595 milliards de $

Chiffre d'affaires 2020 (comptes clos le 31/12) : 75,46 milliards de $ (482,06 milliards de CNY)

Bénéfice net 2020 (comptes clos le 31/12) : 25,02 milliards de $ (159,85 milliards de CNY)

Effectifs : 107 348

Tencent est une société chinoise spécialisée dans les services et applications web et smartphones. Les applis les plus connues sont Wechat, QQ et Qzone.

Le groupe édite également des jeux vidéo par l'intermédiaire de sa filiale Tencent Games, notamment sur smartphones, et propose aussi des contenus musicaux avec Tencent Music.

11. Action JP Morgan : plus grande capitalisation boursière mondiale du secteur bancaire

Capitalisation boursière au 22/11/21 : 486 milliards de $

Chiffre d'affaires 2020 (comptes clos le 31/12) : 119,54 milliards de $

Bénéfice net 2020 (comptes clos le 31/12) : 29,13 milliards de $

Effectifs : 265 800

Le géant bancaire américain JP Morgan réalise la moitié de son chiffre d'affaires dans le segment de la banque de détail et un tiers au sein du segment de la banque d'investissement.

12. Action Home Depot, leader mondial du bricolage

Capitalisation boursière au 22/11/21 : 431 milliards de $

Chiffre d'affaires 2020 (comptes clos le 31/12) : 132,11 milliards de $

Bénéfice net 2020 (comptes clos le 31/12) : 12,87 milliards de $

Effectifs : 504 800

Disposant de presque 2 300 points de vente dans le monde, dont la majorité concerne le marché américain, Home Depot est le N°1 de la commercialisation de matériaux pour la rénovation de la maison.

La société est positionnée sur les produits électriques, le bricolage, ainsi que le segment jardin.

13. Action Samsung Electronics : fabricant de produits électroniques grand public

Capitalisation boursière au 26/10/20 22/11/21 : 427 milliards de $ (507 021 milliards de KRW)

Chiffre d'affaires 2019 (comptes clos le 31/12) : 199,17 milliards de $ (236 807 milliards de KRW)

Bénéfice net 2019 (comptes clos le 31/12) : 22,21 milliards de $ (26 408 milliards de KRW)

Effectifs : 257 000

Les produits Samsung sont commercialisés dans la majorité des pays du monde, qu'il s'agisse de TV LED / OLED, smartphones, ou même d'électroménager. La réputation du fabricant est solidement reconnue par les distributeurs.

14. Action Visa : le géant mondial des transactions financières

Capitalisation boursière au 22/11/21 : 426 milliards de $

Chiffre d'affaires 2021 (comptes clos le 30/09) : 21,85 milliards de $

Bénéfice net 2021 (comptes clos le 30/09) : 10,87 milliards de $

Effectifs : 21 500

Le groupe américain Visa est spécialisé dans la conception et la commercialisation de cartes de crédit et autres types de cartes de paiements. Visa propose également des prestations de conseils et des services liés aux moyens de paiements.

15. Action Johnson & Johnson : leader mondial des produits pharmaceutiques

Capitalisation boursière au 22/11/21 : 420 milliards de $

Chiffre d'affaires 2020 (comptes clos le 29/12) : 82,58 milliards de $

Bénéfice net 2020 (comptes clos le 29/12) : 14,71 milliards de $

Effectifs : 134 500

Johnson & Johnson fait partie des leaders mondiaux des produits pharmaceutiques destinés à soigner les pathologies les plus courantes. La multinationale commercialise des équipements médicaux à destination des professionnels du secteur médical.

Enfin, Johnson & Johnson propose également des produits grand public tels que les lentilles de contact (leader mondial) ainsi que des produits d'hygiène et de soin.

16. Action LVMH, leader mondial du luxe

Capitalisation boursière au 22/11/21 : 413 milliards de $ (367 milliards d'€)

Chiffre d'affaires 2020 (comptes clos le 31/12) : 50,30 milliards de $ (44,65 milliards d'€)

Bénéfice net 2020 (comptes clos le 31/12) : 5,29 milliards de $ (4,70 milliards d'€)

Effectifs : 148 300

L'action LVMH intègre le classement des 16 plus grandes capitalisations boursières mondiales.

D'une dimension internationale et bénéficiant d'une bonne vigueur des marchés asiatiques, LVMH se positionne comme leader mondial de la vente de produits de luxe.