BOURSE-Telecom Italia sanctionné après avoir été dégradé par Moody's

MILAN, 11 décembre (Reuters) - L'action Telecom Italia TLIT.MI (TIM) perd près de 3% vendredi en Bourse de Milan après l'abaissement par Moody's de la note de crédit du groupe, qui reste assortie d'une perspective négative. La décision de l'agence de notation de ramener la note à long terme du premier opérateur italien de télécommunications de Ba1 à Ba2 pèse aussi sur les obligations TIM, avec à la clé une hausse de leur rendement sur le marché secondaire. Moody's a justifié sa décision par "un environnement très concurrentiel en Italie, qui va encore peser sur la capacité de la société à améliorer sa génération de trésorerie et à réduire son endettement". La dette de TIM atteignait 32,3 milliards d'euros fin septembre. Moody's évoque aussi l'augmentation des risques liés aux investissements réalisés récemment au Brésil, à la reprise du dividende et à la complexité croissante de la structure du groupe. "En dépit des efforts de l'administrateur délégué (Luigi Gubitosi) pour réduire l'endettement, tant de manière organique que non organique, l'abaissement par Moody' porte à deux échelons l'écart entre la note de TIM et la catégorie 'investment grade'", notent les analystes de Banca IMI. Le courtier Fidentiis souligne de son côté que l'abaissement de la note risque de conduire à une augmentation du coût de la dette. A 11h00 GMT, l'action TIM perdait 2,91% à 0,39 euro alors que l'indice milanais FTSE MIB .FTMIB abandonnait 1,26%. (Claudia Cristoferi, version française Marc Angrand)

Valeurs associées TELECOM ITALIA MIL -3.06%

