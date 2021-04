Bourse : quel investisseur êtes-vous ?

De nombreux épargnants ont investi en Bourse depuis le début de la crise. (© Freepix)

Les boursicoteurs ont fait leur retour sur le devant de la scène depuis le printemps 2020. L'Observatoire BPCE a analysé leur profil et identifié quatre familles d'investisseurs en Bourse. «Patients», «experts», «opportunistes» ou «potentiels»... dans quelle catégorie vous reconnaissez-vous le plus ?

Depuis début 2020, la volatilité des marchés a réveillé l'intérêt des épargnants français pour la Bourse. Selon l'Observatoire BPCE-Audirep, 8% des épargnants ont déclaré en février 2021 avoir réalisé un achat d'actions depuis le début de la crise sanitaire (23% de ceux qui détiennent plus de 100.000 euros de patrimoine financier) et 11% l'envisagent.

Fait nouveau, «la population s'est adaptée à la volatilité de la Bourse», certains investisseurs ayant développé un comportement opportuniste, estime Alain Tourdjman, directeur études et prospectives du groupe BPCE.

Sur l'ensemble des épargnants français, on dénombre seulement 12% d'investisseurs actifs (détenteurs d'actions, PEA, Sicav ou FCP) qui n'ont pas tous le même comportement en matière d'investissement, loin de là ! L'Observatoire BPCE a classé ces investisseurs en quatre grandes familles.

Découvrez quelle catégorie vous correspond le plus... Les «investisseurs patients» (7% des épargnants français)

Ce sont les «ainés» parmi ces familles d'investisseurs : 53% ont plus de 60 ans et sont retraités. Ils sont peu actifs sur les marchés (seuls 10% ont acheté ou vendu des titres au cours des six derniers mois) et inscrivent leur investissement surtout dans le long terme. D'ailleurs 73% détiennent des actions depuis plus de