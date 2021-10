Bourse : quatre actions chères… à acheter quand même

En Bourse, le prix est très relatif. (© Adobestock)

En théorie, un titre «cher» n'est pas très attrayant. En pratique, ce sont pourtant les actions les mieux valorisées qui affichent les meilleures performances en Bourse ces dernières années.

En Bourse, beaucoup d’investisseurs particuliers cherche LA bonne affaire. Une action peu chère susceptible de connaitre une franche revalorisation.

Pour savoir si un titre est bon marché, il ne suffit évidemment pas de regarder son seul cours de Bourse, qui ne donne pas d’autres indications que le montant qu’il faudra débourser pour l'acquérir.

Le véritable prix d’une action doit être recherché dans ses «ratios de valorisation» (capitalisation divisée par le bénéfice net ou par les flux de trésorerie, valeur d’entreprise divisée par le résultat opérationnel etc.). Plus ces ratios sont élevés, plus l’action est considérée comme «chère» et moins, en théorie, il sera pertinent de l’acheter.

En théorie seulement, car, en pratique, il existe des valeurs dont les ratios sont très élevés et qui demeurent pourtant attrayantes.

Les entreprises qui affichent des perspectives de croissance régulière et solide méritent des niveaux de valorisation supérieurs à la moyenne du marché. Dans les faits, ce sont même elles qui ont le mieux performé en Bourse ces dernières années.

Elles subissent un léger trou d’air depuis quelques semaines à cause de la hausse des taux d’intérêt mais demeurent attrayantes dans une perspective de moyen-long terme.

Dans cette optique, nous avons sélectionné quatre actions considérées comme «chères» à mettre en