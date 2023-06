Bourse : misez sur les secteurs porteurs

Dries Dury et Tom Demaecker, co-gérants chez Degroof Petercam Asset Management (DPAM) misent sur trois secteurs porteurs. (© CC)

Alors que l’intérêt pour les investissements thématiques progresse, le gestionnaire d’actifs Degroof Petercam Asset Management passe en revue trois thèmes particulièrement porteurs : l’intelligence artificielle, l’écologie et la santé. Il identifie pour chacun d’entre eux les sociétés les mieux positionnées.

Dries Dury et Tom Demaecker, co-gérants de la stratégie globale multithématiques actions durables chez Degroof Petercam Asset Management (DPAM), présentent trois thématiques qui ne montrent, selon eux, aucun ralentissement dans leurs perspectives à moyen et long terme.

En outre, «les valorisations des entreprises à forte croissance ont été revues à la baisse en raison de l’augmentation des taux d’intérêt, mais l’activité des entreprises restent solides», expliquent-ils.

L’intelligence artificielle

Pour Dries Dury et Tom Demaecker, «nous sommes arrivés au point critique où l’intelligence artificielle (IA) entre dans notre vie quotidienne, sans que l’on s’en aperçoive forcément». Ils estiment que le véritable instigateur de la révolution de l’IA est le cloud, c’est-à-dire une puissance de calcul et de stockage ultra-rapide et bon marché à la demande, qui est rendue possible grâce à des infrastructures de transmission des données ultrarapides et de data centers, construits au cours des deux dernières décennies.

Pour les géants de DPAM, «le cloud est probablement le thème d’investissement le plus important à considérer aujourd’hui. L’IA n’est possible que dans le cloud et les entreprises désireuses d’adopter l’IA doivent donc se tourner vers lui. Ce faisant, les sociétés bénéficient de coûts moins élevés, plus flexibles et de cycles de développement plus courts.