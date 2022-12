Bourse : les sociétés au service de leurs actionnaires

Air Liquide, Renault et L'Oréal soignent particulièrement leurs relations actionnaires. (© Air Liquide/Renault/L'Oréal/A. Buu)

Chaque année, Le Revenu passe au crible les services proposés aux actionnaires individuels par les sociétés du CAC 40. Le millésime 2022 marque le retour des assemblées générales en présence des petits porteurs et la revitalisation de la relation actionnariale après la crise du Covid. Enquête.

Regards échangés, on se touche les poings pour se saluer et les sourires se devinent derrière les masques de protection… Carte d’admission en mains, Louis, 78 ans, et Amélie son épouse sont heureux de retrouver enfin l’ambiance de l’assemblée générale de la société dont ils sont actionnaires depuis plus de vingt ans.

Après deux années particulièrement difficiles en raison des restrictions sanitaires, l’année 2022 a marqué un certain retour à la normale. L’obligation de présenter un pass sanitaire pour accéder aux lieux publics a pris fin le 14 mars dernier et les réunions, à partir de cette date, n’ont plus été formellement déconseillées par les autorités.

Une bonne nouvelle pour tout le monde, mais peut-être plus encore pour les sociétés cotées qui ont enfin pu retrouver leurs actionnaires en chair et en os, après deux années, 2020 et 2021, durant lesquelles elles ont dû déployer des prodiges de créativité pour maintenir le lien.

L’ère des AG post-Covid

Le retour à des conditions de vie normales à partir de la mi-mars est tombé à point nommé pour les assemblées générales des groupes cotés, qui, pour la plupart, tiennent leur grand-messe annuelle entre les mois d’avril et de juin. L’édition 2022 restera donc dans les mémoires comme le millésime du retour au présentiel, pour le plus grand bénéfice d’un dialogue actionnarial plus fluide et plus