Bourse : les secteurs délaissés vont-ils, enfin, retrouver la cote ?

Des secteurs comme l'automobile et les banques pourraient retrouver les faveurs des investisseurs, selon Goldman Sachs. (© Renault)

Selon Goldman Sachs, les entreprises de croissance, notamment les techs, ont mangé leur pain blanc. Temporairement.

Les investisseurs optent pour la prudence face à la résurgence des incertitudes, du Brexit aux élections américaines en passant par le démarrage de la saison des résultats trimestriels ou la deuxième vague du Covid-19 en Europe.

Ce qui n'empêche pas des arbitrages plutôt favorables aux valeurs cycliques, boudées depuis des années en raison d'une trop faible dynamique bénéficiaire. Selon les stratèges de Goldman Sachs, le temps d'un retour en grâce des cycliques et des titres décotés (ou value) n'a jamais été aussi proche après plus d'une décennie favorable aux valeurs de croissance.

La banque américaine entrevoit une rotation sectorielle - maintes fois annoncée mais jamais réalisée ces trois dernières années - qui profiterait à plusieurs secteurs délaissés comme la banque et l'automobile (qui figure désormais parmi ses favoris), au détriment de l'alimentaire et de la distribution.

Goldman Sachs opte par ailleurs pour une prudente neutralité sur les valeurs technologiques. Mais cette rotation serait de courte durée : le temps d'un rattrapage pour les titres value et d'une reprise de souffle pour les autres.

Triste mine pour le CAC 40

Dans l'immédiat, les entreprises n'ont pas fini de se débattre avec les conséquences économiques du Covid-19.

Les plus grandes, tout d'abord. Dans sa quatorzième édition du «profil financier du CAC 40», le cabinet