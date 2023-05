Bourse: les plus fortes convictions d'UBS

La sélection de Sutanya Chedda et Gerry Fowler chez UBS. (© DR)

Les stratèges de la banque suisse ont sélectionné trente actions favorites en Europe et quinze à vendre.

Sutanya Chedda et Gerry Fowler chez UBS ont présenté les trente plus fortes convictions européennes à l'achat de leurs analystes et les quinze actions conseillées à «vendre».

UBS prévoit le pic sur les taux directeurs aux États-Unis et une première baisse de taux en fin d'année, ce qui devrait peser sur le dollar contre euro.

Les stratèges de la banque anticipent une reprise de l'économie chinoise, après la levée plus tardive des restrictions liées au Covid. Les entreprises de luxe ont été les premières à en profiter mais d'autres secteurs cycliques devraient en bénéficier.

La plupart des indicateurs avancés plaident pour une récession à venir aux États-Unis, conséquence décalée de la forte hausse des taux d'intérêt depuis un an.

Des valeurs favorisées par la faiblesse du dollar

Les thématiques privilégiées dans le choix des valeurs sont donc la corrélation avec la faiblesse du dollar, les bénéficiaires de la réouverture de l'économie chinoise, la résilience au ralentissement de l'économie américaine.

Parmi les plus fortes convictions à l'achat des analystes d'UBS, les stratèges ont retenu Arcelormittal , Iberdrola, Smurfitt Kappa , qui profiteraient de la faiblesse du billet vert.

La banque suisse est aussi positive sur Axa, Endeavour Mining, ING, Kion, Telenor, Unicredit, Universal Music, Lloyds Banking Group,