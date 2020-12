Bourse : les meilleurs services aux actionnaires

La digitalisation a maintenu le lien entre les sociétés cotées et leurs actionnaires individuels. (© Shuttersock)

Dans un contexte de crise sanitaire, les sociétés cotées se sont mises en quatre pour maintenir le dialogue avec leurs actionnaires. Voici les résultats de notre enquête 2020, une année pas comme les autres.

À crise inédite, méthodes inédites. En période de confinement et de distanciation sociale, comment garder le contact avec ses actionnaires individuels ?

Depuis maintenant 10 ans, Le Revenu consacre un banc d'essai exclusif aux services rendus aux actionnaires individuels. Un exercice d'autant plus essentiel que la question de l'attraction de l'actionnariat individuel est un enjeu public pour l'État, l'Autorité des marchés financiers, le Medef et les émetteurs qui s'accordent sur l'urgence d'orienter l'épargne vers les entreprises. Les dispositions de la loi Pacte sur l'actionnariat salarié participent de cette même préoccupation.

Mais avec la crise du Covid-19, informer et réunir ses actionnaires relève du casse-tête, notamment pour l'organisation de l'assemblée générale annuelle. Une ordonnance permet de la tenir à huis clos, avec accès via Internet, ou de la reporter après la sortie du confinement.

De nouveaux outils

Plus compliqué encore, comment maintenir en toute transparence le dialogue actionnarial pour conférer aux décisions souveraines les caractères d'intangibilité et d'incontestabilité. Un principe d'autant plus important lorsque l'AG est le théâtre de conflits d'actionnaires.

Comme cela a été le cas en mai lors l'assemblée générale de Lagardère, qui a rejeté les demandes de nomination d'administrateurs par Amber