Bourse : les futurs gagnants de l'hydrogène vert

La sélection d'UBS dans le secteur de l'hydrogène vert. (© DR)

Les experts d'UBS ont sélectionné des entreprises qui devraient profiter du boom de l'hydrogène. Trois actions françaises sont mises en avant.

Les analystes d'UBS se sont penchés sur le marché de l'hydrogène utilisé comme source d'énergie et produit à partir des énergies renouvelables.

Un marché potentiel qu'ils estiment pour les différents acteurs présents dans la chaine de valeur à plus de 4.000 milliards de dollars à l'horizon 2050 (dont la moitié en Chine !).

Selon eux, l'usage de l'hydrogène à faible émission de CO2 est en effet devenu incontournable pour des États désireux à terme d'atteindre des objectifs de «neutralité carbone».

Toutefois, en raison des coûts encore trop élevés de l'hydrogène vert, l'usage de l'hydrogène dit «bleu», produit à partir des énergies fossiles dont le gaz naturel, pourrait aller croissant dans la décennie à venir.

Une énergie pour l'avenir

Cette phase de transition permettrait d'utiliser les infrastructures existantes servant à exploiter le gaz, tout en développant des systèmes destinés à «capturer» les émissions de CO2.

Ainsi, le nombre d'entreprises annonçant des stratégies de développement autour de l'hydrogène ne cesse de croitre. Mais de nombreuses incertitudes demeurent sur l'ampleur de la baisse des coûts de «l'hydrogène vert» attendue entre 2020 et 2050.

UBS prévoit une baisse des coûts de production de 75% entre 2020 et 2030 et de 50% supplémentaires entre 2030 et 2050. S'y ajoute une baisse attendue des coûts de transport