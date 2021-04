Bourse : les choix d'actions du fonds Pictet Security

Alexandre Mouthon, gérant de Pictet Security chez Pictet Asset Management. (© DR)

Le fonds de Pictet AM spécialisé dans la sécurité a gagné 220,8% en dix ans. Son gérant, Alexandre Mouthon, dévoile ses actions préférées.

Alexandre Mouthon, gérant de Pictet Security chez Pictet Asset Management, a présenté devant près de 300 investisseurs français ses choix de portefeuille.

Le fonds a progressé de 45,4% depuis un an au 6 avril (53e sur 93 selon Quantalys), il gagne 59,1% en trois ans (16e sur 67), 90,8% en cinq ans (14e sur 54) et 220,8% en dix ans (12e sur 35).

Il investit dans des sociétés qui fournissent des produits et services garantissant la sécurité des personnes, des entreprises et des États.

Le fonds distingue trois poches d'investissement : les services liés à la sécurité (paiements en ligne et fintech, contrôles et tests, gestion des déchets sensibles) à 29% de l'encours, la sécurité informatique (cybersécurité, cloud, identification, etc) en plein boom lié à l'essor du télétravail à 30% de l'actif, la sécurité physique (automobile autonome, sciences de la vie, systèmes d'accès sans contact) à 37%.

Les entreprises sélectionnées doivent réaliser 20% minimum de leur chiffre d'affaires dans la sécurité. Le fonds privilégie davantage l'industrie et la technologie, mais il est sous-investi dans l'énergie, les banques, les télécoms et les matières premières.

Sécurité physique et informatique

Parmi des nouvelles tendances qui vont perdurer, selon le gérant : travail à domicile, accès sans contact, air conditionné, rénovation des bâtiments, réglementation,