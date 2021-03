Bourse : les choix d'actions de Mandarine Global Transition

Adrien Dumas, gérant du fonds Mandarine Global Transition. (© DR)

Le fonds dirigé par Adrien Dumas s'est apprécié de 75,6% depuis un an. Le gérant dévoile sa sélection d'entreprises, dont les françaises Saint-Gobain et Schneider Electric.

Le fonds Mandarine Global Transition, dirigé par Adrien Dumas chez Mandarine Gestion, a fêté sa première année d'existence de belle façon. Il progresse en douze mois de 75,6% au 24 mars, classé selon Quantalys 25e sur 873 produits dans la catégorie «Actions Monde».

Le fonds est investi dans des entreprises qui participent à la «transition écologique» pour répondre à l'urgence climatique et réduire la pollution atmosphérique. Le volontarisme des politiques publiques pour accélérer la «décarbonation» des économies augmente l'attrait boursier de la thématique.

Le portefeuille est composé d'une cinquantaine de valeurs internationales dont au moins 30% de l'activité contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre, selon la taxonomie européenne éco-responsable.

Objectifs environnementaux

Ces activités «vertes» doivent ainsi participer à un des six objectifs environnementaux : atténuation ou adaptation au changement climatique, meilleur usage de l'eau et protection des ressources marines, lutte contre la pollution, économie circulaire et recyclage, protection des écosystèmes et biodiversité.

Les thématiques représentées dans le fonds sont les énergies renouvelables, les carburants alternatifs, la mobilité «propre», l'efficacité énergétique dans les bâtiments, les infrastructures intelligentes, l'économie circulaire, le traitement de l'eau, la certification, la