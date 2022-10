Bourse : les biotechs préférées de Portzamparc

La sélection de portzamparc sur des valeurs biotechnologiques. (© Adobestock)

Le courtier anticipe une évolution plus favorable du secteur après la forte baisse. Carmat figure parmi les favorites.

Les deux analystes de Portzamparc qui suivent les sociétés de biotechnologie, Mohamed Kaabouni et Clément Bassat, ont publié une étude sur le secteur.

Ils constatent la forte baisse des cours depuis le début de l'année : Pharnext (-99%) , Biophytis (-87%) , Valneva (-77%) , Abivax (-72%) , Erytech Pharma (-70%) , Lysogene (-70%) , etc.

Au sein de l'indice Next Biotech, rares sont les valeurs en hausse depuis le 1er janvier: Oncodesing (+39%) qui a fait l'objet d'une OPA et DBV Technologies (+12%) . Et neuf introductions en Bourse sur dix réalisées en 2021 cotent sous leur prix d'introduction.

Forte baisse du secteur

Deux raisons sont évoquées pour évoquer la désaffection qui touche le secteur.

Les entreprises en besoin de financement ont été pénalisées par la hausse des taux d'intérêt et des nouvelles («le newsflow») peu favorables pour plusieurs entreprises du secteur (échecs commerciaux, résultats de phase III repoussés, problèmes opérationnels, partenariats en attente).

Enfin, l'horizon de trésorerie s'est obscurci pour de nombreuses biotechs. Les analystes perçoivent néanmoins une amélioration de l'environnement des biotechs depuis trois mois, avec des levées de capitaux réussies pour Carmat , Abivax , Quantum Genomics, Valneva