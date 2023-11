Bourse: les actions préférées du fonds BL Global Impact

Annick Drui, gérante du fonds BL Global Impact. (© DR)

La gérante, Annick Drui, nous a dévoilé ses principales convictions d'investissement dans l'univers des entreprises qui favorisent le bien commun.

Annick Drui, gérante du fonds BL Global Impact (code LU0093570173) chez BLI, Banque de Luxembourg Investments, sélectionne des entreprises dans le monde selon leurs performances financières, mais aussi et surtout, suivant leur impact social ou environnemental positif estimé.

L'objectif de la gérante est d'identifier l'influence des entreprises sur le bien commun à travers le respect des Objectifs de développement durable (ODD) définis par les Nations Unis (santé, éducation, eau potable, énergie propre, climat, pauvreté etc.).

Le fonds investit sur le long terme dans des sociétés de qualité, avec des avantages compétitifs pérennes, un bilan solide, une rentabilité élevée, une forte génération de trésorerie.

À l'image de tous les fonds de BLI, Banque de Luxembourg Investments, BL Global Impact est absent de plusieurs secteurs d'activité tels les banques, les télécoms, l'automobile, la défense, l'immobilier et les services publics. Le fonds n'investit pas non plus dans le tabac, les jeux, l'alcool.

Les biens de consommation courante sont sous-pondérés en raison du risque de controverse portant sur les fournisseurs ou l'usage du plastique.

L'industrie (36% de l'encours), la santé (30%) et les matériaux (9%) sont surpondérés. L'Europe compte pour 46,4% de l'actif, les Etats-Unis 37,5% et le Japon 5,6%. L'allocation du fonds