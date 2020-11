Bourse : les actions à acheter pour anticiper l'arrivée d'un vaccin, selon UBS

Les actions européennes profitent des nouvelles contre la lutte du Covid. (© adobestock)

Les stratèges d'UBS recommandent des actions européennes qui profiteront des nouvelles positives dans la lutte contre le virus. Parmi elles, une action cotée à Paris.

Selon les stratégistes d'UBS, Nick Nelson et Joao Toniato, le retard de performance boursière entre les sociétés européennes les plus sensibles à l'arrivée d'un vaccin et celles qui sont le moins sensibles est tombé de 30% en avril dernier à moins de 10% aujourd'hui.

Cela après la flambée des valeurs décotées («value») les 9 et 10 novembre.

Un catalyseur a soutenu les actions cycliques : des nouvelles positives sur un futur vaccin contre le coronavirus. En revanche, le résultat des élections américaines est moins favorable aux valeurs décotées, le plan de relance annoncé par le futur président Joe Biden étant devenu plus incertain, faute de majorité au Sénat.

Des valeurs décotées ont rattrapé une bonne partie de leur retard boursier

Alors que le marché a revalorisé les secteurs les plus impactés par des contraintes de mobilité, l'avenir à plus long terme du thème «value» reste incertain. Il dépendra, selon UBS, des perspectives de politique monétaire et budgétaire, des anticipations d'inflation et de l'évolution des taux longs.

Les secteurs les plus exposés à l'arrivée d'un vaccin sont le transport et les loisirs, l'automobile, les matières premières, l'industrie, l'énergie et les matériaux de construction.

En revanche, les secteurs réagissant le moins bien à l'arrivée annoncée du vaccin sont les télécoms, l'agroalimentaire, la