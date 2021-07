Bourse : les 17 actions recommandées par UBS avant les publications

La sélection de Nick Nelson et Michele de Souza chez UBS. ( Fotolia)

Les stratèges de la banque suisse conseillent l'achat d'actions de sociétés européennes qui pourraient surprendre le marché à l'annonce de leurs résultats trimestriels. Parmi elles, six valeurs françaises dont Amundi et Safran.

Nick Nelson et Michele de Souza chez UBS pensent que les marchés sont dirigés par l'évolution des bénéfices d'entreprises. À ce titre, les deux stratèges anticipent encore des bonnes surprises au moment des publications trimestrielles, malgré de nombreuses révisions en hausse par les analystes depuis le début de l'année.

Le mois de mai a ainsi enregistré le meilleur «momentum de profits» depuis que la statistique existe chez UBS en 1988. Bien que le rythme de progression des profits attendus semble passé, de nouvelles révisions en hausse par le consensus des analystes restent possibles.

UBS prévoit une hausse des profits des entreprises européennes de 50% cette année et de 14% l'an prochain, contre +47% en 2021 et +11% en 2022 pour le consensus. Une orientation plus défensive des portefeuilles parait donc prématurée, selon les stratèges de la banque suisse.

Avant les publications à venir, ils présentent leur sélection de dix-sept sociétés qui pourraient encore surprendre. Toutes sont recommandées à l'achat, avec des annonces prévues entre le 22 juillet et le 19 août.

Une sélection de valeurs européennes avant les annonces

Adyen (spécialiste néerlandais des paiements électroniques, avec un objectif à 2.518 euros).

Airbus Group en visant 125 euros. Amundi avec un objectif de cours à 84