Bourse : «Il faut arrêter de regarder la nationalité des actions»

Olivier de Berranger, directeur général délégué en charge de la gestion d'actifs chez La Financière de l'Echiquier. (© DR)

La Financière de l'Echiquier réalise ses meilleures collectes sur ses fonds de valeurs moyennes européennes et de valeurs de croissance, notamment celles investies dans le monde entier qui, selon la maison de gestion, conservent des perspectives alléchantes. Olivier de Berranger, directeur général délégué en charge de la gestion d'actifs, nous livre ses paris pour 2021.

En septembre vous écriviez que «le fossé se creuse inexorablement entre les entreprises «portées» par la crise et celles qu'elle condamne». Votre scénario reste-t-il celui d'une reprise en K ?

Olivier de Berranger : Oui, après un plongeon rapide, la branche haute du K est repartie. Cela concerne les valeurs de croissance, notamment dans le digital et la santé, qui ont «bénéficié» de la crise économique. Le confinement a accéléré le développement des activités de logiciels, de cloud...

De grandes tendances qui existaient antérieurement à la crise mais que les confinements ont accéléré. Nos fonds de croissance en ont profité.

La branche basse du K, quant à elle, s'effondre durablement. Cela concerne notamment l'aérien, la restauration, les divertissements. Parmi les secteurs fortement touchés, nous restons plus positifs sur les valeurs bancaires qui ont connu selon nous des sanctions trop importantes.

Mais les métiers du tourisme et de l'aérien en particulier, vont être durablement affectés et le retour à une valorisation boursière d'avant crise sera beaucoup plus long.

Jusqu'où peut aller le regain des valeurs cycliques ?

Olivier de Berranger : Nous assistons en ce moment au retour des valeurs décotées (value) : banque, tourisme-hôtellerie, transport aérien. Les titres de