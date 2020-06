Bourse : huit actions à acheter pour divertir votre portefeuille

Si la majorité des valeurs du secteur du divertissement a pâti du Covid-19, certaines d'entre-elles ont toutefois pleinement profité du confinement. (© CH. Cussot)

L'épidémie de coronavirus a frappé lourdement l'industrie des jeux et des loisirs, faisant chuter la plupart des valeurs du secteur. Même si certaines sociétés tirent déjà leur épingle du jeu, la reprise restera lente et difficile. Découvrez nos conseils sur 18 actions du secteur.

L'industrie du divertissement est bel et bien passée dans le camp de l'incertitude. Habitué à une croissance quasi ininterrompue depuis des dizaines d'années, le secteur se retrouve confronté à une crise profonde provoquée par la pandémie mondiale de coronavirus.

Coup de massue

Une période de tous les dangers pour un marché du divertissement en pleine reconfiguration.

Car depuis peu, aller au cinéma, regarder la télévision, lire un livre ou écouter un disque semble dépassé.

Désormais, on regarde la télévision sur Netflix ou des vidéos sur YouTube. On joue à Fortnite en ligne et on écoute de la musique sur Deezer. Jusqu'ici, le marché du divertissement se portait bien. Selon les estimations du cabinet d'audit PWC, les revenus mondiaux des médias et loisirs (cinéma, musique, jeux vidéo, réalité virtuelle, etc..) devaient atteindre 2.600 milliards de dollars en 2023, contre 2.100 milliards en 2019.

Mais la pandémie du Covid-19 a eu l'effet d'un coup de massue sur le secteur et risque de rendre caduques certaines prévisions.

Aucun segment n'est épargné

Au moment où les deux tiers de la population ont été sommés de se confiner, l'industrie du divertissement souffre le martyre.

Elle pourrait perdre quelque 160 milliards de