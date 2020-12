Bourse : huit actions à acheter pour bien débuter 2021, selon Portzamparc

La sélection d'actions de Portzamparc pour le premier semestre 2021. (© DR)

Le bureau d'études vient de révéler sa sélection de valeurs moyennes pour le premier semestre 2021. Depuis 2009, cette liste bat son indice de référence de plus de 7 points par an en moyenne. Après un second semestre 2020 plutôt décevant, elle pourrait se rattraper lors des six prochains mois. Découvrez les huit actions conseillées par Portzamparc.

La filiale de BNP Paribas publie chaque mois une «short list» composée de cinq titres à acheter pour espérer des gains de court terme.

Et, deux fois par an, le spécialiste des valeurs moyennes révèle une autre sélection, un peu plus fournie et à horizon d'investissement plus lointain : sa «liste de convictions» semestrielle.

7,6 points de mieux

Depuis 2009, les choix semestriels du bureau d'étude sont plutôt gagnants. En moyenne, ils battent leur indice de référence, le CAC Mid & Small, de 7,6 points de pourcentage par an.

En 2020, la liste de Portzamparc a largement surperformé au premier semestre (12,6 points de mieux que le CAC Mid & Small) avant de décevoir en fin d'année (4,5 points de moins au second semestre). Pour se rattraper au cours des prochains mois, les analystes remanient leur sélection de fond en comble.

Seule une valeur garde sa place : Rubis. Après avoir déçu en 2020, le spécialiste de la distribution de produits pétroliers pourrait se reprendre l'an prochain. Portzamparc espère une bonne surprise à l'occasion de la publication des résultats annuels et juge le titre «nettement» sous valorisé par rapport à ses multiples historiques.

Sept nouvelles actions

Les sept autres actions de la liste du second semestre 2020 sont remplacées. Exit Bassac, Vetoquinol, Chargeurs,