BOURSE-HSBC souffre, interrogations sur le dollar de Hong Kong

PARIS, 8 juillet (Reuters) - HSBC HSBA.L est en net repli mercredi matin en Bourse de Londres après des informations de presse selon lesquelles l'administration Trump a envisagé de remettre en cause le lien entre le dollar de Hong Kong et le dollar américain. L'action de la banque perd 4,07% à 379,05 pence vers 09h15 GMT, la plus forte baisse de l'indice FTSE 100 .FTSE , alors inchangé. Selon l'agence Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier, des conseillers haut placés de Donald Trump ont évoqué la possibilité de saper le "peg", le lien fixe entre l'évolution du dollar de Hong Kong et le dollar des Etats-Unis, mais le projet ne semble pas avoir fait son chemin. Une telle remise en cause du lien entre les deux devises aurait pour effet de limiter la capacité des banques basées à Hong Kong, dont HSBC, à acheter des dollars américains. Certains membres de l'administration Trump ont toutefois estimé qu'elle risquerait de ne pénaliser que les banques de Hong Kong et les américaines, et pas les banques chinoises, ajoute l'article de Bloomberg, précisant que l'idée n'a pas été évoquée au plus haut niveau à la Maison blanche. (Marc Angrand, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées HSBC HOLDINGS Euronext Paris -3.83% HSBC HLDG LSE -3.57% FTSE 100 FTSE Indices -0.40%