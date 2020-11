Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client BOURSE-Hausse quasi générale à l'ouverture en Europe après la victoire de Biden Reuters • 09/11/2020 à 09:11









PARIS, 9 novembre (Reuters) - Les marchés boursiers européens sont en nette hausse en début de séance lundi, au surlendemain de la confirmation de la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle américaine, qui rassure les investisseurs. Quelques minutes après le début des échanges, l'indice large européen Stoxx 600 .STOXX gagne 1,54%, le CAC 40 .FCHI à Paris 1,55%, au plus haut depuis la mi-septembre, et le Dax .GDAXI à Francfort 1,9%. Toutes les valeurs du CAC 40 évoluent en territoire positif. La Bourse de Tokyo avait auparavant fini la journée sur un gain de 2,12%, au plus haut depuis novembre 1991, et l'indice mondial MSCI .MIWD00000PUS a inscrit un record. (Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.