Bourse : Goldman Sachs préfère des valeurs cycliques et décotées

La banque estime que les taux d'intérêt sont trop bas. ( DR)

Les stratèges de la banque américaine anticipent une remontée des taux longs aux États-Unis et le retour des investisseurs vers des secteurs délaissés comme la banque, l'automobile, l'énergie et les matériaux.

Des valeurs dites de croissance («growth») ont enregistré une décennie de «surperformance» inédite, portées par l'écrasement des taux d'intérêt et la faiblesse des taux de croissance potentielle,.

Mais après l'effondrement des cours début 2020, des valeurs plus cycliques ou décotées («value») ont enregistré entre mars 2020 et mars 2021 des progressions beaucoup plus favorables.

Elles ont bénéficié des espoirs nés des programmes de soutien publics et des perspectives de sortie de crise liées aux vaccins.

Plus récemment, les gérants ont de nouveau privilégié des valeurs de croissance, en anticipation d'un ralentissement de la dynamique économique globale.

Des rotations sectorielles plus fréquentes

Peter Oppenheimer chez Goldman Sachs pense que le pic de croissance est derrière nous, mais que des secteurs plus défensifs et décotés devraient encore bien se comporter en Bourse.

Le stratège prévoit toutefois des rotations plus fréquentes dans les portefeuilles entre les thématiques «croissance» et «cyclique».

Le cycle des marchés a dépassé sa phase «espoir», il évolue maintenant dans sa phase «croissance», malgré des soubressauts venant de la résurgence du virus.

Cette période de croissance correspond à un indicateur avancé ISM déclinant mais au-dessus de 50. Le leadership sectoriel devient alors plus incertain, dépendant