Bourse : faut-il investir dans la renaissance coréenne ?

"Après une période de marasme, les actions coréennes retrouvent une importance croissante tant au niveau international que domestique." (Crédit : Adobe Stock / image générée par IA)

Par Will Hayes, Analyste senior, Équipe actions émergentes, RBC BlueBay

Le marché actions coréen a connu une sorte de renaissance. Ce «marché émergent développé», difficile à classer et longtemps considéré avec scepticisme par de nombreux investisseurs, ainsi que sous-performeur chronique, a vécu douze mois qui en ont surpris plus d'un.

La Corée se trouve désormais dans une position unique. Économie tournée vers l'exportation et pilier industriel, elle propose aujourd'hui exactement ce dont le monde a besoin dans le contexte global actuel. Les secteurs de l'énergie, de la construction navale et de la défense sont en plein essor — des domaines où les produits sont jugés suffisamment critiques pour qu'il soit presque impossible de les sourcer auprès de pays suscitant des doutes géopolitiques. Cela est particulièrement vrai du point de vue nord-américain.

La principale exportation en demande reste toutefois les semi-conducteurs mémoire. C'est dans le secteur de la mémoire que les tensions liées à l'IA sont les plus marquées : les prix poursuivent leur hausse, aussi bien pour la mémoire à haute bande passante que pour les produits plus standards, la demande liée à l'IA mettant sous pression capacités et offre. La Corée abrite deux géants de la mémoire dans une industrie de plus en plus consolidée. À eux deux, ils représentent plus de la moitié du MSCI Korea, et leur trajectoire — tout comme celle de l'IA plus largement — reste clairement déterminante pour la performance du marché coréen. L'optimisme est élevé, et les performances opérationnelles devront continuer à suivre.

Réorienter la richesse vers le marché actions

Cependant, l'attention fluctue encore concernant l'importante réforme de marché en cours. Dans un pays où la richesse des ménages a historiquement été concentrée dans l'immobilier, des efforts significatifs sont entrepris pour réorienter cette richesse vers les marchés actions. Le nombre d'investisseurs particuliers en actions a triplé au cours des cinq dernières années, et le président actuel, Lee Jae Myung, soutenu par l'Assemblée Nationale et porté par un mandat fondé sur le renforcement du marché boursier, a pu mettre en œuvre des mesures concrètes après une longue période d'impasse politique.

L'impact de ces changements ne doit pas être sous-estimé. Parmi les plus importants figure la modification du Code de commerce afin de garantir que les administrateurs ont une responsabilité envers les actionnaires, et pas uniquement envers l'entreprise. Les observateurs peu familiers de la Corée pourraient légitimement penser que cela allait déjà de soi. Il s'agit d'une avancée introduisant une véritable responsabilité et des conséquences pour ceux chargés de la supervision.

Le fait qu'il ait fallu attendre 2025 pour y parvenir est un sujet pour un autre débat, mais ce n'est là qu'une des nombreuses mesures prévues susceptibles de transformer la situation des actionnaires minoritaires en Corée. L'annulation obligatoire des actions auto-détenues, le vote cumulatif et les plafonds de vote liés aux comités d'audit ne font pas les gros titres comme l'IA ou la géopolitique. Pour les investisseurs en Corée, cependant, leurs implications à long terme sont tout aussi importantes.

Défis démographiques

L'impact des douze derniers mois sur le marché actions coréen, attirant les investisseurs particuliers coréens et leur permettant de bénéficier de sa forte performance, a été considérable. Attirer davantage de capitaux domestiques vers le marché actions coréen présente des avantages indéniables. C'est toutefois une arme à double tranchant, en particulier dans un environnement mondial en rapide évolution. La volatilité des actions en Corée continue d'augmenter, notamment dans les secteurs de croissance prisés par les particuliers, et les mouvements de marché témoignent de réactions de plus en plus impulsives et à court terme.

Du point de vue du gouvernement, transférer la richesse vers le marché actions est crucial pour de multiples raisons, notamment pour soutenir les retraites d'une population vieillissante en forte croissance. Une hausse du niveau de richesse pourrait également rendre le projet de fonder une famille plus accessible aux jeunes Coréens. Les défis démographiques de la Corée font du pays un terrain propice au développement de la robotique et de l'IA, et l'avantage technologique qui découle de cette nécessité constitue un atout compétitif pour le pays. Cela dit, le gouvernement cherchera sans doute à continuer de s'attaquer au problème du taux de natalité, et un effet richesse via les actions coréennes pourrait y contribuer.

Une véritable trajectoire de réforme est engagée

Où cela nous mène-t-il ? Nous sommes parvenus à plusieurs conclusions clés. La première est qu'une véritable trajectoire de réforme du marché est désormais engagée en Corée, consolidée par la législation et difficile à inverser. Toutefois, l'historique contrasté de gouvernance d'entreprise qui a alimenté la « décote coréenne » ne peut pas être effacé d'un simple coup de baguette magique. Il serait naïf de supposer que toutes les entreprises coréennes, y compris chaque chaebol, ont désormais changé d'état d'esprit quant à la manière dont elles traitent les actionnaires minoritaires par rapport à leurs propres intérêts.

Cela nous amène à notre deuxième conclusion. À mesure que le gouvernement et les législateurs mettent en place le cadre du changement de marché, il revient de plus en plus aux entreprises elles-mêmes d'agir. Jusqu'à présent, la hausse générale a bénéficié à la plupart. Dans certains cas, cela s'est traduit simplement par l'anticipation que les entreprises ayant de mauvais antécédents en matière de gouvernance ne pourront plus agir de manière aussi abusive qu'auparavant. Nous pensons que la durabilité de ce type de mouvement a ses limites, et que les prochaines années permettront aux entreprises de véritablement se distinguer par la manière dont elles traitent leurs actionnaires minoritaires. Il leur incombe d'agir et de suivre les exemples positifs observés dans des secteurs comme le secteur bancaire coréen. Les failles, les tactiques dilatoires et les recours juridiques resteront probablement des options. Ainsi, le fait que les entreprises coréennes se distinguent positivement ou négativement dépendra d'elles. Nous pensons, malheureusement, qu'il est probable que les deux cas se produisent.

Enfin, notre dernière conclusion. Après une période de marasme, les actions coréennes retrouvent une importance croissante tant au niveau international que domestique. Les discussions autour d'une éventuelle reclassification de la Corée en marché développé par MSCI se sont intensifiées. Selon nous, cela reste peu probable à ce stade. Des problèmes liés aux changes et à l'accès au marché persistent, et bien que des mesures telles que l'interdiction des ventes à découvert ou des limitations de trading basées sur la performance puissent être envisagées, nous pensons que les chances d'une reclassification à court terme sont faibles.

Si le gouvernement coréen peut considérer ce statut comme prestigieux, les bénéfices pour le marché coréen — au-delà d'un petit nombre de grandes entreprises visibles à l'échelle mondiale — restent incertains. Dans un pays qui se trouve à moins de dix-huit mois d'une déclaration de loi martiale, la stabilité relative qu'offre le maintien dans la catégorie des marchés émergents n'est peut-être pas une mauvaise chose.