BOURSE-Europcar Mobility grimpe avec la perspective d'un rachat par Volkswagen

PARIS, 24 juin (Reuters) - Le titre Europcar EUCAR.PA profite mercredi des informations obtenues par Reuters concernant le possible rachat de spécialiste de la location automobile par le groupe allemand Volkswagen VOWG_p.DE , pour qui l'opération serait en revanche moins profitable selon des analystes. L'action Europcar est en hausse de 8,57% à 2,59 euros vers 12h00, après avoir pris jusqu'à 17% en début de séance. Il prend largement la tête de l'indice SBF 120 .SBF120 , qui de son côté cède 2,02%. A Francfort, le constructeur automobile Volkswagen perd 2,66%. Les discussions entre les deux groupes n'en sont qu'à un stade préliminaire, selon des sources proches du dossier, et un accord est loin d'être assuré compte tenu de l'impact financier de l'épidémie de coronavirus sur Europcar, dont l'action accusait une chute de 45% depuis le début de l'année à la clôture de mardi soir. "Il semble que le plus dur soit passé pour Europcar. Avec la reprise des voyages, la demande pour les locations de véhicules reprend", a déclaré Demian Flowers, chez Commerzbank. Il souligne toutefois que si l'opération est avantageuse pour le groupe français, elle est en revanche difficilement rentable pour Volkswagen, qui, de façon "très opportuniste", essaierait de profiter des difficultés du secteur et de la chute boursière d'Europcar pour gagner du terrain dans le domaine de la mobilité. "Nous restons sceptiques quant à la nécessité pour Volkswagen de posséder une telle entreprise aujourd'hui, en particulier compte tenu des difficultés persistantes dans le secteur de la location même si la valorisation d'Europcar est faible et cette transaction abordable", a commenté de son côté Michael Foundoukidis, analyste chez Oddo BHF. Le projet, s'il se concrétise, marquerait un virage à 180° pour Volkswagen, qui avait cédé Europcar à la firme d'investissement Eurazeo EURA.PA en 2006 pour 3,3 milliards de dollars. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

