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Bourse espagnole - Éléments à surveiller le 6 juillet
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 07:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions espagnoles suivantes pourraient être influencées lundi par des informations parues dans la presse et d'autres facteurs. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne peut garantir leur exactitude:

CELLNEX CLNX.MC

Cellnex a annoncé vendredi avoir renouvelé son accord-cadre avec Vodafone Espagne pour une durée de 10 ans.

AUDAX RENOVABLES ADXR.MC

Audax a annoncé vendredi avoir temporairement suspendu son programme de rachat d’actions à des fins internes.

TELEFONICA TEF.MC

Telefónica et Thales TCFP.PA se sont associés pour proposer une solution eSIM d'entreprise permettant la connectivité IoT dans plusieurs pays sans personnalisation locale, a rapporté lundi le site d'information en ligne espagnol El Economista.

AENA AENA.MC

Les principaux groupes de publicité extérieure, notamment JCDecaux JCDX.PA , Clear Channel CCO.N , Global et Exterior Plus, ont refusé de soumissionner pour le contrat publicitaire aéroportuaire d’Aena, qui prévoyait plus de 500 millions d’euros de loyer jusqu’en 2038, ce qui a entraîné un nouvel appel d’offres, a rapporté lundi le journal économique espagnol Expansion.

INDRA IDR.MC

Adrian Barbon, président de la région des Asturies, dans le nord de l’Espagne, a garanti la pérennité de l’usine Indra de Barros, à Langreo, et a exclu tout déménagement vers la Galice, a rapporté samedi le site d’information en ligne espagnol El Economista.

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Pour suivre en temps réel l'évolution de l'indice espagnol des valeurs phares IBEX, double-cliquez sur .IBEX

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Pour consulter le rapport de marché en espagnol, double-cliquez sur .MES

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Valeurs associées

AENA
27,3000 EUR Sibe -0,87%
AUDAX RENOV
1,2440 EUR Sibe +0,16%
CELLNEX TELECOM
25,7600 EUR Sibe -3,45%
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS
2,410 USD NYSE +0,20%
IBEX 35
19 683,8000 Pts Sibe -0,85%
INDRA SISTEMAS BR-A
44,1800 EUR Sibe -1,07%
JCDECAUX
20,5600 EUR Euronext Paris +2,29%
TELEFONICA
3,4820 EUR Sibe -1,92%
THALES
241,1000 EUR Euronext Paris +1,22%
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