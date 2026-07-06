Bourse espagnole - Éléments à surveiller le 6 juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions espagnoles suivantes pourraient être influencées lundi par des informations parues dans la presse et d'autres facteurs. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne peut garantir leur exactitude:

CELLNEX CLNX.MC

Cellnex a annoncé vendredi avoir renouvelé son accord-cadre avec Vodafone Espagne pour une durée de 10 ans.

AUDAX RENOVABLES ADXR.MC

Audax a annoncé vendredi avoir temporairement suspendu son programme de rachat d’actions à des fins internes.

TELEFONICA TEF.MC

Telefónica et Thales TCFP.PA se sont associés pour proposer une solution eSIM d'entreprise permettant la connectivité IoT dans plusieurs pays sans personnalisation locale, a rapporté lundi le site d'information en ligne espagnol El Economista.

AENA AENA.MC

Les principaux groupes de publicité extérieure, notamment JCDecaux JCDX.PA , Clear Channel CCO.N , Global et Exterior Plus, ont refusé de soumissionner pour le contrat publicitaire aéroportuaire d’Aena, qui prévoyait plus de 500 millions d’euros de loyer jusqu’en 2038, ce qui a entraîné un nouvel appel d’offres, a rapporté lundi le journal économique espagnol Expansion.

INDRA IDR.MC

Adrian Barbon, président de la région des Asturies, dans le nord de l’Espagne, a garanti la pérennité de l’usine Indra de Barros, à Langreo, et a exclu tout déménagement vers la Galice, a rapporté samedi le site d’information en ligne espagnol El Economista.

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