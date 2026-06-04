Bourse espagnole - Éléments à surveiller le 4 juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions espagnoles suivantes pourraient être influencées jeudi par des informations parues dans la presse et d'autres facteurs. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne peut garantir leur exactitude:

DIA DIDA.MC

DIA mettra fin à son partenariat de dix ans avec Amazon, retirant plus de 5 000 produits de la plateforme d'ici le 15 juillet afin de se concentrer sur son propre canal en ligne, qui représente environ 5 % de ses ventes, a rapporté jeudi le journal espagnol El Confidencial.

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