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Bourse espagnole - Éléments à surveiller le 4 juin
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 07:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions espagnoles suivantes pourraient être influencées jeudi par des informations parues dans la presse et d'autres facteurs. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne peut garantir leur exactitude:

DIA DIDA.MC

DIA mettra fin à son partenariat de dix ans avec Amazon, retirant plus de 5 000 produits de la plateforme d'ici le 15 juillet afin de se concentrer sur son propre canal en ligne, qui représente environ 5 % de ses ventes, a rapporté jeudi le journal espagnol El Confidencial.

Pour les perspectives du marché européen d'aujourd'hui, double-cliquez sur .EU .

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.IBEX

Pour les valeurs composant l'IBEX, sélectionnez.IBEX dans la barre de commande et appuyez sur la touche F3 de votre clavier

Pour les dernières actualités sur l'évolution des actions espagnoles, double-cliquez sur HOT-ES

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