Bourse espagnole - Éléments à surveiller le 12 octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les titres espagnols suivants pourraient être influencés lundi par des informations parues dans la presse et d'autres facteurs. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne peut garantir leur exactitude:

IBERDROLA IBE.MC

Iberdrola a déclaré vendredi que sa production nette d'électricité au troisième trimestre issue des activités poursuivies avait augmenté de 8,2% par rapport à la même période de l'année précédente.

ACS ACS.MC

CIMIC a annoncé dimanche que sa filiale Sedgman avait remporté un contrat FEED pour le projet Barroso Lithium au Portugal

Par ailleurs, ACS et son partenaire de coentreprise dans le domaine des centres de données, GIP, détenu par BlackRock, ont renforcé l'équipe de direction de leur filiale Coravel, spécialisée dans les centres de données, en nommant Christopher J. Maier au poste de directeur du développement et Daryl Kennedy à celui de vice-président des opérations de gestion commerciale, a rapporté lundi le site d'information en ligne espagnol El Economista.

BBVA BBVA.MC

Forum Chile, la filiale de financement chilienne de BBVA, s'est associée à la place de marché automobile Dily pour lancer une plateforme de vente de véhicules intégrant des options de financement en temps réel, a rapporté lundi le site d'information en ligne espagnol El Economista.

TELEFONICA TEF.MC

Telefónica et le fonds d’investissement américain KKR

KKR.N ont entamé un processus visant à céder leur coentreprise chilienne d’infrastructures de fibre optique en gros, OnNet Fibra, dans le cadre d’une transaction qui pourrait valoriser l’entreprise entre 1,5 et 2,0 milliards de dollars, a rapporté lundi le journal espagnol Cinco Días.

ACCIONA ANA.MC , FERROVIAL FER.MC

Acciona, ACS et Meridiam, par l’intermédiaire du consortium 24 Choice Lanes Partners, ont adressé une demande d’informations au Département des Transports du Tennessee concernant l’attribution du projet d’autoroute à péage I-24 dans le sud-est du Tennessee au consortium DriveTN, composé de Ferrovial, Transurban et Tikehau, a rapporté vendredi le site d’information en ligne espagnol El Economista.

TUBOS REUNIDOS TUR.MC , TALGO TLGO.MC , TUBACEX TUBA.MC

Tubos Reunidos a reçu sept offres fermes pour ses actifs, dont celles de Sidenor, du président de Talgo, José Antonio Jainaga, et de Tubacex, un concurrent spécialisé dans les tubes sans soudure, a rapporté lundi le journal espagnol Cinco Días.

Pour les perspectives des marchés européens d'aujourd'hui, double-cliquez sur .EU .

Pour suivre en temps réel l'évolution de l'indice des valeurs phares espagnoles IBEX, double-cliquez sur .IBEX

Pour consulter les titres composant l'IBEX, sélectionnez.IBEX dans la zone de commande et appuyez sur la touche F3 de votre clavier

Pour les dernières actualités sur l'évolution des actions espagnoles, double-cliquez sur HOT-ES

Pour consulter le rapport de marché en espagnol, double-cliquez sur .MES

Pour consulter le dernier rapport Eurostocks, double-cliquez sur .EU