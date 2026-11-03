BOURSE DU CANADA-Le TSX recule, Shopify pesant sur le secteur technologique ; les investisseurs attendent les élections de mi-mandat aux États-Unis

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par Anand Gopal R

Le principal indice boursier canadien a reculé mardi, les actions de la plateforme de commerce électronique Shopify ayant chuté après la publication de ses résultats, ce qui a pesé sur le secteur technologique, tandis que les investisseurs suivaient de près les élections de mi-mandat aux États-Unis.

L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE reculait de 0,3 % à 35 669,85 points à 10 h 46 (heure de l'Est) (15 h 46 GMT).

* Shopify SHOP.TO a chuté de 7,8 % après que le chiffre d’affaires du troisième trimestre de la plateforme s’est révélé légèrement inférieur aux estimations. Ce titre a constitué le principal frein à l’indice de référence et a entraîné le secteur technologique .SPTTTK dans une baisse de 1,9 %

* « C’était la première fois, je crois… depuis quatre ans, qu’ils annonçaient un chiffre d’affaires inférieur aux attentes du marché », a déclaré Michael Dehal, gestionnaire de portefeuille senior chez Dehal Investment Partners, au sein de Raymond James

* , société spécialisée dans les contenus et les technologies, ainsi que Thomson Reuters TRI.TO ont également pesé sur le marché, enregistrant une baisse de 6,6 %, certains investisseurs craignant que l’augmentation des dépenses en intelligence artificielle ne pèse sur les bénéfices

* « Les marchés boursiers mondiaux subissent une légère pression, car de nombreuses questions se posent quant à la pérennité du boom de l’IA », a déclaré Doug Porter, économiste en chef chez BMO Capital Markets

* À l’inverse, les secteurs défensifs ont surperformé, les soins de santé .GSPTTHC et les services aux collectivités

.GSPTTUT progressant respectivement de 1,9 % et 0,4 %

* Le Brent LCOc1 a chuté de près de 1 % après que le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis mettraient fin à une aide militaire annuelle de plusieurs milliards de dollars à Israël à la fin de l’année O/R

* Par ailleurs, le scrutin des élections de mi-mandat aux États-Unis débute plus tard dans la journée de mardi; les sondages donnent les démocrates favoris pour remporter la Chambre des représentants, tandis que la course au Sénat reste trop serrée pour être tranchée

* Les investisseurs analyseront également les propos du gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, devant la commission des finances de la Chambre des communes, à la recherche d’indices sur les perspectives économiques

* Par ailleurs, Donald Trump a déclaré que les États-Unis étaient sur le point de conclure prochainement un accord commercial avec l , aux termes duquel ce dernier s'engagerait à fournir des engrais aux États-Unis sans aucun droit de douane dans le cadre de cet accord