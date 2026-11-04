BOURSE DU CANADA-Le TSX progresse de plus de 1 % après la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis ; les valeurs minières mènent la hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le principal indice boursier canadien a progressé de plus de 1 % mercredi, alors que les démocrates ont remporté une victoire écrasante aux élections de mi-mandat aux États-Unis, la hausse du cours de l'or ayant stimulé les valeurs minières.

L'indice composé S&P/TSX .GSPTSE gagnait 1,29 % à 35.990,05 points à 10h36 (heure de l'Est) (15h36 GMT).

* Les démocrates ont pris le contrôle des deux chambres du Congrès américain mardi, remportant des victoires écrasantes dans des bastions républicains — notamment dans des États frontaliers comme le Minnesota, le Maine et le Michigan — et infligeant une sévère réprimande au président Donald Trump

* “Il y a clairement un signe que plusieurs sièges détenus par les républicains le long de la frontière sont passés aux mains des démocrates, car ces États semblent ressentir l’impact de la guerre commerciale avec le Canada”, a déclaré Greg Taylor, directeur des investissements chez PenderFund Capital Management

* Cela pourrait pousser Washington à assouplir sa position, a ajouté Taylor, avec un éventuel retrait de certains droits de douane et la conclusion d’un accord à court terme

* Le secteur des matériaux .GSPTTMT a enregistré la plus forte hausse de l’indice, avec une progression de 5 %, alors que les cours de l’or ont augmenté dans le sillage des résultats électoraux GOL/

* Le secteur financier .SPTTFS , qui pèse lourdement dans l’indice, a progressé de 1,9 %, tandis que les valeurs de la consommation discrétionnaire .GSPTTCD ont également grimpé de 3,1 %

* Le secteur de l’énergie .SPTTEN a été le plus grand perdant, reculant d’environ 4 %, alors que le Brent LCOc1 est passé sous la barre des 100 dollars le baril pour la première fois depuis le 7 octobre O/R

* Les investisseurs attendent désormais la prochaine réaction de Washington dans le cadre de la guerre américano-israélienne contre l’Iran

* Par ailleurs, le rapport sur l'emploi au Canada sera publié vendredi; les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'économie ait créé 13 600 emplois le mois dernier, tandis que le taux de chômage serait resté stable à 6,5 %

* Le secteur des services au Canada s'est contracté pour le cinquième mois consécutif en octobre, les incertitudes commerciales et la hausse des prix ayant pesé sur l'activité, selon les données de l'indice PMI des services canadiens de S&P Global

* Côté boursier, Fairfax Holdings FFH.TO a progressé de 8,8 % après que son bénéfice net du troisième trimestre a fortement augmenté d’une année sur l’autre grâce à des plus-values sur investissements

* Element Fleet EFN.TO a reculé de 11,5 % après avoir publié des prévisions annuelles plus faibles et un résultat trimestriel légèrement en deçà des attentes