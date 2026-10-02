BOURSE DU CANADA-Le TSX limite sa baisse hebdomadaire alors que les investisseurs reviennent sur leurs anticipations de hausse des taux de la Fed

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(Dernières informations à la clôture du marché)

par Darshan Kumar R et Fergal Smith

Le principal indice boursier canadien a rebondi vendredi, tiré par les valeurs des secteurs des matériaux et de l'industrie, après que des chiffres de l'emploi américain plus faibles que prévu ont renforcé les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendrait ses taux d'intérêt inchangés ce mois-ci.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE a clôturé en hausse de 347,89 points, soit 0,99 %, à 35 502,65, mettant fin à une série de quatre jours de baisse qui l'avait conduit jeudi à son plus bas niveau de clôture en dix semaines.

Sur la semaine, l’indice a reculé de 0,8 % alors que les rendements obligataires grimpaient à l’échelle mondiale, le rendement des obligations américaines à 10 ans atteignant notamment son plus haut niveau depuis 24 ans.

* La croissance de l’emploi aux États-Unis a ralenti plus que prévu en septembre et les chiffres de l’emploi non agricole des deux mois précédents ont été fortement révisés à la baisse, écartant pratiquement la possibilité d’une nouvelle hausse des taux d’intérêt par la Fed ce mois-ci.

* "Les vents contraires liés à la hausse des taux d’intérêt se sont calmés pendant une journée, ce qui a permis aux marchés de rebondir", a déclaré Colin Cieszynski, stratège en chef des marchés chez SIA Wealth Management.

* Le secteur des matériaux .GSPTTMT , qui comprend les actions des sociétés minières métallifères, a progressé de 1,8 %. Cette hausse a été tirée par un gain de 5,3 % des actions de Teck Resources TECKb.TO .

* L’autorité chinoise de la concurrence a demandé à Anglo American AAL.L de s’engager à fournir au pays un approvisionnement régulier en concentré de cuivre comme condition à l’approbation de son projet de fusion avec Teck, d’un montant de 54 milliards de dollars, ont indiqué trois personnes au courant du dossier.

* Le secteur industriel GSPTTIN a progressé de 1,5 % grâce à la hausse des valeurs ferroviaires, tandis que les secteurs de la technologie .SPTTTK et de l’énergie .SPTTEN ont tous deux clôturé en hausse de 1,4 %.

* Les contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1 ont clôturé en baisse de 1,9 % à 91,11 dollars le baril, mais ont récupéré une partie de leurs pertes antérieures, survenues après que les dirigeants européens ont accédé à la demande du président américain Donald Trump de libérer des réserves de diesel afin de faire baisser les prix et de réduire les importations de carburant en provenance des États-Unis.