BOURSE DU CANADA-Le TSX enregistre sa plus forte hausse en cinq semaines alors que les anticipations de hausse des taux s'estompent

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(Mises à jour à la clôture)

par Fergal Smith

Vendredi, le principal indice boursier canadien a enregistré sa plus forte hausse en cinq semaines, porté par les gains d'Aritzia et des valeurs minières, alors que des chiffres de l'emploi national inférieurs aux prévisions ont atténué les anticipations de hausse des taux d'intérêt de la Banque du Canada.

L’indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto .GSPTSE a clôturé en hausse de 519,24 points, soit 1,48%, à 35 664,62, enregistrant son plus haut niveau de clôture en deux semaines et sa plus forte progression depuis le 3 septembre.

* Sur la semaine, l’indice a progressé de 0,46% après deux semaines consécutives de baisse.

* "Les marchés ne voulaient pas enchaîner une troisième semaine de baisse consécutive", a déclaré Ben Jang, gestionnaire de portefeuille chez Nicola Wealth. "C’est toujours la même histoire: mauvaises nouvelles pour l’économie, bonnes nouvelles pour les valorisations."

* L'économie canadienne a perdu 68 300 emplois en septembre et le taux de chômage a légèrement augmenté pour atteindre 6,5%. Les analystes avaient prévu une création de 9 200 emplois.

* "Le marché s’est montré assez belliciste et a anticipé des hausses de taux, ce qui, compte tenu de ces chiffres de l’emploi si faibles, signifie probablement une pause dans ce processus", a déclaré M. Jang.

* Les investisseurs estiment à 25% la probabilité que la Banque du Canada relève ses taux lors de l’annonce de sa politique monétaire du 28 octobre, contre 40% avant la publication du rapport sur l’emploi. 0#CADIRPR

* La baisse des taux d’intérêt augmente la valeur, aux yeux des investisseurs, des flux de trésorerie que les entreprises devraient générer.

* Le secteur des matériaux .GSPTTMT , qui comprend les actions des sociétés minières métallifères, a progressé de 2,81% grâce à des achats à la baisse sur l’or , après que le lingot a atteint son plus bas niveau depuis deux mois en début de semaine.

* Le secteur de l’énergie .SPTTEN a progressé de 1,07%, le pétrole ayant récupéré ses pertes antérieures. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain CLc1 ont clôturé en hausse de 0,4%, à 91,85 dollars le baril.

* L'action Aritzia ATZ.TO a bondi de plus de 20% après que le distributeur de vêtements a dépassé les prévisions des analystes en matière de chiffre d'affaires et de bénéfices pour le deuxième trimestre. Cela a contribué à faire progresser l'indice du secteur des biens de consommation discrétionnaire

.GSPTTCD de 2,66%.

* Le secteur technologique .SPTTTK a progressé de 2,88% et celui des valeurs financières, qui pèse lourd dans l’indice, a terminé en hausse de 1,21%.

* Les valeurs des services de communication ont pesé sur le marché, Cogeco Communications CCA.TO reculant de 7,11% et BCE

BCE.TO de 5,47%.

* Les valeurs des télécommunications américaines et européennes ont également chuté après que l’ d’acquisition par SpaceX de fréquences en bande basse a ravivé les inquiétudes concernant la concurrence croissante des services mobiles par satellite.