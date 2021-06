Bourse : dix actions à vendre après les records du CAC 40

Les conseils boursiers de la semaine. (© DR)

La Bourse de Paris poursuit sur sa lancée, soutenue par de bons chiffres économiques. Le CAC 40 a touché, le 3 juin, un nouveau sommet depuis l'automne 2000 à 6.522,23 points. Dans cet environnement favorable, découvrez nos conseils sur plus de 30 actions.

Les marchés actions restent à la fête. Les introductions en Bourse se multiplient et le CAC 40 navigue à des niveaux plus vus depuis l'an 2000. Dividendes réinvestis, l'indice parisien est même à un plus haut absolu.

Dans ce contexte, retrouvez les conseils du Revenu sur 31 actions. Nous en recommandons douze à l'achat, dix à la vente et neuf à conserver.

Les actualités les plus marquantes (Airbus, Safran, Believe, Vallourec, Société Générale...) font l'objet d'un développement spécifique, accessible en cliquant sur les liens hypertextes.

Nos conseils sur 31 actions AB Science

Les échanges n'ont toujours pas repris sur l'action. Mais le carnet d'ordres indique une «ouverture théorique» vers 4 euros. AB Science a demandé la suspension de sa cotation après avoir annoncé l'arrêt volontaire - en concertation avec les autorités sanitaires - de plusieurs études cliniques avancées (Covid-19, mastocytose...) testant son Masitinib. Le produit phare de la biotech pourrait en effet favoriser le développement de la cardiopathie ischémique, une pathologie augmentant le risque de subir un infarctus du myocarde. Vendez

Accor

Le titre perd encore près de 29% en trois ans. Le champion français de l'hôtellerie a lancé un Spac, baptisé AAC (Accor Acquisition