Bourse Direct : Résultats annuels de bonne facture

Publication des résultats annuels 2025
Après avoir publié un PEB en hausse de +1,0% à 77,2 M€ et un PNB en baisse de -0,2% à 70,3 M€, Bourse Direct annonce des résultats solides au titre de l’exercice 2025. Le REX du groupe ressort à 26,7 M€ (prévision Euroland 25,6 M€), soit une marge sur PNB de 38% (+100 bps), pour un RNpg de 19,7 M€ (vs 19,1 M€ en 2025). Bourse Direct annonce également une hausse de +20% de son dividende à 0,24€/action.
Recommandation
Nous réitérons notre objectif de cours de 7,00€ ainsi que notre recommandation à Achat. Au cours actuel, le titre est valorisé 12,6x notre estimation de bénéfices 2026 contre des peers toujours aux alentours de 20x. En retraitant la trésorerie nette du groupe, le P/E FY1 « ex cash » ressort même à 9,6x.
