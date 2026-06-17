Bourse Direct lance Cash Story, son nouveau podcast dédié à l’éducation financière

Bourse Direct, l’un des principaux acteurs du courtage en ligne en France, annonce le lancement de Cash Story , son nouveau podcast dédié à la finance, à l’investissement et à l’entrepreneuriat.

Animé par Clotilde Sall, experte en Salle des Marchés chez Bourse Direct, le lancement de Cash Story s’inscrit dans la volonté de Bourse Direct de renforcer son engagement en faveur de l’éducation financière et d’accompagner les particuliers dans leur compréhension des enjeux liés à l’épargne, à l’investissement et à la gestion de leur patrimoine.

Une nouvelle approche de l'éducation financière

Dans un contexte où de plus en plus de Français souhaitent mieux comprendre les ressorts de l’épargne et de l’investissement pour prendre en main leur avenir financier, l’éducation financière s’impose comme un enjeu majeur.

Pourtant, la finance demeure encore trop souvent perçue comme un univers complexe et réservé aux initiés. Le jargon financier et la technicité de certains sujets peuvent encore constituer un frein pour celles et ceux qui souhaitent se lancer ou approfondir leurs connaissances.

Avec Cash Story, Bourse Direct fait le choix d’aborder la finance autrement. Le podcast explore des thématiques qui dépassent la seule actualité des marchés ou la recherche de performance, en en mettant en lumière des parcours, des choix et des expériences de vie qui donnent une dimension plus concrète aux enjeux de l’investissement.

En donnant la parole à des entrepreneurs, créateurs de contenus, experts et investisseurs, Cash Story propose une nouvelle manière de parler d’argent : plus accessible et plus pédagogique. À travers leurs réussites, leurs hésitations et les enseignements qu’ils en ont tirés, les invités partagent des expériences qui permettent de mieux appréhender les enjeux de l’épargne et de l’investissement.

Clotilde Sall, experte en Salle des Marchés chez Bourse Direct

et animatrice du podcast, commente :

« Je suis très heureuse d'animer Cash Story. À travers ce podcast, nous souhaitons montrer que la finance et l'investissement ne se résument pas à des chiffres ou à des concepts techniques. Derrière chaque parcours se trouvent des expériences, des choix, des réussites mais aussi des erreurs dont chacun peut tirer des enseignements utiles. Notre ambition est de rendre ces sujets plus accessibles et de contribuer au développement de la culture financière du plus grand nombre. »

Une initiative au cœur de l'ADN de Bourse Direct

Le lancement de Cash Story s’inscrit pleinement dans la mission de Bourse Direct : démocratiser l’accès à l’investissement en proposant des contenus pédagogiques afin d'accompagner les particuliers dans leurs décisions financières et de les aider à mieux comprendre les enjeux financiers du quotidien.

Le premier épisode de Cash Story, avec Charles Gastaud, est désormais disponible. Il inaugure une série d’échanges consacrés à l’investissement, à l’entrepreneuriat et à la culture financière, à travers des témoignages, des retours d’expérience et des regards d’experts destinés à éclairer les choix financiers du quotidien. Disponible sur les principales plateformes d’écoute (Spotify, Apple Podcasts, etc.).

Retrouvez le 1 er épisode de Cash Story notre chaîne Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=CV1rQkJmY38

Les contenus diffusés dans le podcast Cash Story ont une vocation exclusivement informative et éducative. Ils ne constituent ni un conseil en investissement ni une recommandation personnalisée. Investir en bourse comporte un risque de perte en capital.

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A propos de Bourse Direct :

Depuis 30 ans, Bourse Direct, acteur majeur de la bourse en ligne en France, rend les marchés financiers accessibles à tous.

Sa mission : démocratiser l’accès à la bourse et offrir expertise, innovation et accompagnement à chaque étape. Des outils performants, des solutions adaptées à tous les profils et des coûts compétitifs permettent aux investisseurs particuliers de suivre et gérer leur portefeuille en toute simplicité.

Bourse Direct propose également des solutions d’épargne long terme : l’assurance-vie et le Plan d’Épargne Retraite (PER), pour accompagner les particuliers dans la construction de leur patrimoine.

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