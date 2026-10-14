Bourse Direct : Croissance de 16,9% du chiffre d’affaires consolidé à 65,8 millions d’euros, 4,5 millions d’ordres exécutés sur 9 mois (+11,5%), Près de 435 000 comptes

Bourse Direct a enregistré une dynamique de croissance soutenue avec une hausse de son chiffre d’affaires consolidé sur l’ensemble de ses activités. Ce volume d’activité s’est accompagné du recrutement continu de nouveaux clients.

Après le prêt de titres sur le compte titres ordinaire et le plan d’investissement programmé, Bourse Direct lance le prêt de titres sur le compte PEA contribuant ainsi à compléter les revenus de ses clients sur le compte PEA. Les nouveaux services proposés connaissent un développement positif et contribue à la performance globale.

Sur les 9 mois de l’année 2026, le nombre d’ordres exécutés atteint 4,5 millions en hausse de 11,5% par rapport à la même période en 2025.

Ainsi, au 30 septembre 2026, le chiffre d’affaires consolidé cumulé s’établit à 65,8 millions d’euros en hausse de 16,9% comparé à la même période en 2025, soutenu par le volume d’ordres et les activités de sa filiale EXOE.

Bourse Direct enregistre un chiffre d’affaires individuel sur les 9 premiers mois de l’année 2026 en hausse de 15,1% à 58,6 millions d’euros, contre 50,9 millions d’euros en 2025. Les revenus de courtage augmentent de 24,0% sur la période. Sur le 3 ème trimestre 2026, le chiffre d’affaires individuel de Bourse Direct s’inscrit en croissance de 10,8% par rapport à la même période en 2025.

Le recrutement de nouveaux comptes est en croissance de 9,2% sur 12 mois glissant, avec près de 435 000 comptes à fin septembre pour plus de 11 milliards d’actifs.

L’activité professionnelle d’EXOE enregistre une hausse de 33,4% de son chiffre d’affaires par rapport à 2025 à 7,2 millions d’euros sur la période.

La situation financière de Bourse Direct n’a pas connu de changement significatif depuis la publication du rapport financier semestriel. Les capitaux propres de la société s’élèvent à 87,8 millions d’euros au 30 juin 2026.

Avec un ordre à moins de 1 €, Bourse Direct propose une plateforme complète et performante pour investir sur une large gamme de produits financiers : actions françaises et internationales, ETF, produits dérivés, OPC… sur les principaux marchés européens et internationaux.

Bourse Direct complète son offre avec des solutions d’épargne long terme : l’assurance-vie et le Plan d’Épargne Retraite (PER), permettant aux particuliers de se construire un patrimoine en toute sécurité, avec des avantages fiscaux et des options de gestion personnalisées.

L’offre globale de Bourse Direct est conçue pour répondre aux besoins des investisseurs individuels en matière d’investissement et d’épargne.

A propos de Bourse Direct :

Depuis 30 ans, Bourse Direct, acteur majeur de la bourse en ligne en France, rend les marchés financiers accessibles à tous.

Sa mission : démocratiser l’accès à la bourse et offrir expertise, innovation et accompagnement à chaque étape. Des outils performants, des solutions adaptées à tous les profils et des coûts compétitifs permettent aux investisseurs particuliers de suivre et gérer leur portefeuille en toute simplicité.

Bourse Direct propose également des solutions d’épargne long terme : l’assurance-vie et le Plan d’Épargne Retraite (PER), pour accompagner les particuliers dans la construction de leur patrimoine.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/

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IMAGE 7 - Juliette Mouraret +33 6 81 67 38 80

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