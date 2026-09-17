Bourse Direct célèbre 30 ans d’engagement auprès des investisseurs particuliers

Depuis 30 ans, Bourse Direct accompagne la démocratisation de l’investissement en France. Pionnier du courtage en ligne dès les débuts d’internet, l’entreprise a su faire évoluer son modèle pour devenir aujourd’hui l’une des principales plateformes françaises d’investissement et d’épargne, tout en conservant une conviction fondatrice : associer innovation technologique, pédagogie financière et expertise humaine.

30 ans d’innovation au service des investisseurs particuliers

Créée en 1996, à une époque où le courtage en ligne faisait ses premiers pas, Bourse Direct s’inscrit dès l’origine dans une dynamique pionnière . D’abord accessible via le Minitel et le téléphone, le service repose alors sur une salle des marchés composée de quelques opérateurs et une relation directe avec les investisseurs.

Au fil des années, Bourse Direct contribue à élargir l’accès aux marchés financiers, enrichit ses outils de passage d’ordres, développe des plateformes digitales performantes et intuitives, puis des applications mobiles adaptées aux nouveaux usages. Parallèlement, l’offre s’étend pour couvrir l’ensemble des besoins d’investissement et d’épargne des particuliers : assurance-vie, plan d’épargne retraite, gestion libre et solutions d’accompagnement.

Cette capacité d’adaptation a permis à Bourse Direct d’accompagner plusieurs générations d’investisseurs particuliers dans leur accès aux marchés financiers. Aujourd’hui, fort de plus de 425 000 comptes,

Bourse Direct reste le partenaire de confiance de nombreux investisseurs pour la gestion de leurs investissements et leur épargne.

Bourse Direct privilégie un développement fondé sur la cohérence du modèle, la transparence tarifaire et la qualité d’exécution . La technologie y est conçue comme un levier au service des investisseurs, dans une approche centrée sur la compréhension des marchés et la qualité de la décision.

L’expertise humaine comme marqueur différenciant

À l’heure de la dématérialisation généralisée, Bourse Direct revendique un modèle hybride , dans lequel la technologie ne remplace pas l’expertise humaine, mais la complète. La salle des marchés , composée de professionnels expérimentés, demeure un pilier de son dispositif. Elle incarne une relation directe, réactive et qualifiée , un atout rare dans l’univers du courtage en ligne.

Cette exigence se traduit également par un engagement constant en matière de pédagogie financière . Analyses de marché, contenus éditoriaux, webinaires et formats d’échange réguliers poursuivent un même objectif : donner aux investisseurs les clés pour comprendre les marchés, arbitrer leurs choix et investir avec discernement.

Les 30 ans de Bourse Direct : un anniversaire tourné vers l’avenir

Depuis le début de l’année, l’entreprise a déployé plusieurs temps forts, marqués notamment par le lancement de nouveaux services autour de l’investissement programmé et des actifs numériques .

De plus, Bourse Direct souhaite continuer à faire évoluer ses plateformes digitales ainsi que les offres destinées à sa clientèle.

Autant d’initiatives qui traduisent une même ambition : accompagner les investisseurs particuliers dans la durée, en tenant compte de l’évolution des marchés, des usages et des attentes, tout en restant fidèle à une approche responsable et pédagogique de l’investissement.

Catherine Nini, Directrice générale de Bourse Direct , déclare : « Depuis 30 ans, Bourse Direct accompagne les investisseurs particuliers avec la conviction de rendre les marchés financiers plus accessibles et plus transparents. Au fil des évolutions technologiques et des transformations des usages, nous avons su innover tout en préservant ce qui fait notre singularité : l’alliance d’outils performants, d’une expertise reconnue et d’un accompagnement humain de qualité. Cet anniversaire est l’occasion de remercier les investisseurs qui nous accordent leur confiance et de réaffirmer notre ambition pour les années à venir : accompagner durablement nos clients dans la construction de leur épargne et de leurs projets d’investissement. »



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A propos de Bourse Direct :

Depuis 30 ans, Bourse Direct, acteur majeur de la bourse en ligne en France, rend les marchés financiers accessibles à tous.

Sa mission : démocratiser l’accès à la bourse et offrir expertise, innovation et accompagnement à chaque étape. Des outils performants, des solutions adaptées à tous les profils et des coûts compétitifs permettent aux investisseurs particuliers de suivre et gérer leur portefeuille en toute simplicité.

Bourse Direct propose également des solutions d’épargne long terme : l’assurance-vie et le Plan d’Épargne Retraite (PER), pour accompagner les particuliers dans la construction de leur patrimoine.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/ .

Contacts Presse :

BOURSE DIRECT - Julie Ruffin - +33 (0) 1 56 88 40 40

IMAGE 7 - Juliette Mouraret - +33 (0) 6 81 67 38 80

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