Bourse Direct: C.A. en hausse avec les nouveaux comptes

(CercleFinance.com) - Bourse Direct a fait état mercredi d'une hausse de 14,7% de son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année à la faveur d'une croissance de plus de 10% du nombre d'ouvertures de comptes client.



Au 30 septembre, le chiffre d'affaires consolidé cumulé de la société de courtage en ligne s'est établi à 57,1 millions d'euros, sur la base de 3,4 millions d'ordres exécutés, soit une hausse de 0,9% par rapport au neuf premiers mois 2023.



Le recrutement de nouveaux comptes s'inscrit en croissance de plus de 10% sur les neuf premiers mois de l'année 2024, avec plus de 340.000 comptes à fin septembre.



L'activité professionnelle d'Exoé, sa filiale de négociation externe pour les professionnels de la gestion d'actifs, a enregistré une hausse de 32,9% de son chiffre d'affaires par rapport à 2023 à 6,4 millions d'euros.



Suite à cette publication, l'action Bourse Direct affichait un gain de plus de 2% mercredi à la mi-journée à la Bourse de Paris.





