BOURSE-Deutsche Bank en forte hausse, Capital Group de retour au capital

FRANCFORT, 6 février (Reuters) - Deutsche Bank DBKGn.DE gagne plus de 9% en Bourse jeudi après l'annonce du retour à son tour de table du fonds d'investissement américain Capital Group, qui a acheté 3,1% du capital, ce qui en fait l'un de ses principaux actionnaires. L'action de la première banque allemande gagne 9,06% à 9,01 euros à 11h55 GMT après être monté à 9,072, son plus haut niveau depuis novembre 2018. Elle affiche de loin la plus forte progression des 30 valeurs de l'indice Dax .GDAXI allemand, qui progresse de 0,68%. Sa progression porte à plus de 55% son rebond par rapport au plus bas historique d'août dernier (5,777 euros). L'investissement de Capital Group constitue un gage de confiance dans la capacité de redressement de Deutsche Bank, affaiblie par les lourdes pertes accumulées ces dernières années et différents scandales. "Nous sommes heureux d'accueillir tous les actionnaires, et particulièrement ceux qui disposent de l'expérience et de la crédibilité de Capital", a déclaré le groupe allemand dans un communiqué. Le premier actionnaire de Deutsche Bank reste la famille régnante du Qatar avec une participation totale d'au moins 6,1% selon les chiffres publiés par la banque sur son site internet. Suivent le géant américain de la gestion d'actifs BlackRock avec 4,49% et Hudson Executive Capital avec 3,14%. Capital Group a déjà été actionnaire de la banque allemande par le passé mais était sorti du capital, a dit une source proche du dossier, expliquant que le fonds américain avait pris la décision de réinvestir dans Deutsche Bank en fin d'année dernière. Capital Group à Londres s'est refusé à tout commentaire. (Patricia Uhlig et Tom Sims, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées DEUTSCHE BANK XETRA +9.12% DAX XETRA +0.73%